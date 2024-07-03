全球企業債務63萬億新高

利息成本貴增長收斂 主要靠收購合併推動 利率持續高企，全球企業都不敢輕易擴大債務規模。可是，總部在倫敦的資產管理公司駿利亨德森發布企業債務指數報告指出，全球企業淨債務達創紀錄的新高，在截至今年6月底止的年度錄得8.18萬億美元（約63.8萬億港元），按年增長4.9%，並且在明年會再創紀錄新高。

其實2023/24的上年度企業債務增長情況經已有所收斂，該行解釋，主要因為利息成本貴，影響了各企業的借錢胃納，相較2022/23年度的上升6.6%放緩（以2023/24年度「穩定匯率計算」）。

至於去年債務增，主要由收購合併活動所推動，特別是醫療保健行業就佔去增長的三分之一，包括輝瑞以430億美元收購Seagen等。

美企佔最多 中港負債降 以總額計，美國企業佔最多，達4.18億美元，按年升3.5%，為過去10年最低增長率。這主要因為美國聯儲局遲遲不減息，美企利息成本上年度飆22.5%，令大家難以再大手借錢。然而，報告同時指出，由於美企同期收入亦增長，令股本負債率（debt to equity ratio）有所下降。

相較美國，內地企業債務總額僅1,790億美元，並且按年減債4.1%。雖然期內內地公司利息成本上升21.4%，但絕大多數內地企業在上年度償還了借款，並且因為現金流改善，令債務水平下降。至於香港，也隨着企業去槓桿化，淨負債下降12.3%，至550億美元。

亞太區之中，以澳洲企業上年度債務增59.9%最多，總額740億美元，原因包括大型收購合併，以及有公司需要借債派息等。

報告內預計2024/25年度全球債務再創紀錄，按年升2.5%達8.38萬億美元。而且即使各國央行減息，但由於更便宜的舊債務以新的更高利率進行再融資，所以償還債務的成本仍會繼續增加。可是報告內對未來一年持樂觀態度，各經濟體成功通過了加息的考驗，而且經濟着陸似乎相對溫和。

從債券投資組合的角度來看，施羅德投資固定收益投資總監吳美燕稱，由於美國國債孳息率曲線仍持續處於倒掛狀態，即短債利率高於長債利率，因此目前較偏好短期至中期債券。在現時的情況下，假設未來一段時間內利率仍會維持於較高水平，那麼短期至中期債券將能更好地控制利率風險。

BIS憂政府債務損金融穩定 相較於企業債務，政府的債務更令人憂慮。國際清算銀行（BIS）日前發表年報，警告政府債務上升威脅金融穩定和通脹，可能出現類似2022年英國迷你預算案的風波；又指利率不太可能重回超低水平，而人口老化、氣候變化、重建國防力量所帶來的成本壓力，以及經濟刺激計劃和保護主義崛起等，均會引發市場不安。BIS強調，並非針對特定一個或兩個政府，而是要說明政府必須遏抑債務上升，並接受利率可能不會回到疫前的超低水平。

亞太區主要經濟體債務變化