內地汽車5月出口額增一成
中國汽車工業協會整理海關總署數據顯示，今年5月汽車商品進出口總額263.8億美元，按月增長3.4%，按年增長7.9%。其中，進口金額60.7億美元，按月增長11.5%，按年增2.2%；出口金額203.1億美元，按月增1.3%，按年增9.8%。
摩根大通表示，吉利汽車(00175)今年首季度業績符合預期，料第二季度及下半年的利潤率會錄得改善，並實現與去年下半年類似的水平；預期該企將能夠實現今年190萬輛的銷量目標，主要基於公司推出新一代插電式油電混合車（PHEV），以及現有車款銷售加快。由於規模效應及透過集團共享平台所節省的成本，該行預期吉汽的利潤率表現將持續改善，目標價10元，評級為「中性」。瑞銀亦指吉汽首季度業績符合預期，目標價13元，評級為「買入」。
大和上調長汽目標價
長城汽車(02333)6月新能源車銷售2.61萬輛，按月增5.9%，大和上調其目標價至20元，指今年可能出乎意料地強勁。該股昨日收報11.76元。
此外，小米集團(01810)旗下小米汽車官方微博貼文指，SU7交付提速目前進展順利，6月已開啟雙班生產，單月交付已突破一萬輛，7月起進一步加快交付，鎖單後預計交付周期最多可縮短5周；近期將進行新一輪產線調優維護，為提升產能作準備，而相關維護不會影響7月交付量持續破萬的目標。
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