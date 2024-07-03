信光遭唱淡 股價挫5.5%

大和分析師葉捷賢直言，信義光能上半年盈利低過預期，順手下調福萊特目標價25%至12元，評級降至「持有」，所以福萊特股價亦插5.91%。兩企均面對產品平均售價下半年有下行壓力，原因包括一線廠商同期有大批產能投產。

他指，信義光能下半年盈利按年增速恐怕5%都無，且公司要踩入的多晶硅，6月價格又瀉24%，或使外界下調盈利預測；交銀國際亦基於如此「腹背受敵」調低該股目標價。對於福萊特，葉額外提到，美國對中國太陽能設備的貿易壁壘，對在東南亞設廠的中企構成地緣政治風險。