信光遭唱淡 股價挫5.5%
太陽能玻璃大廠信義光能(00968)上周五雖發盈喜，預告上半年按年多賺最多45%，但仍慘遭券商下調目標價，其中大和不但把目標價劈近29%至3.7元，還將評級貶至「跑輸大市」，拖累該股昨日甫開市即瀉12.72%，收市仍跌5.59%，為表現最差藍籌。
事實上，信義光能與另一龍頭福萊特玻璃(06865)股價上月俱瀉逾兩成。花旗指，內地太陽能玻璃需求疲弱，5大主要產地省份的庫存6月飆45.9%，日產能單月再升1.5%，按年升26.4%，市場自然會擔心廠商要減價。
大和分析師葉捷賢直言，信義光能上半年盈利低過預期，順手下調福萊特目標價25%至12元，評級降至「持有」，所以福萊特股價亦插5.91%。兩企均面對產品平均售價下半年有下行壓力，原因包括一線廠商同期有大批產能投產。
他指，信義光能下半年盈利按年增速恐怕5%都無，且公司要踩入的多晶硅，6月價格又瀉24%，或使外界下調盈利預測；交銀國際亦基於如此「腹背受敵」調低該股目標價。對於福萊特，葉額外提到，美國對中國太陽能設備的貿易壁壘，對在東南亞設廠的中企構成地緣政治風險。
花旗分析師劉顯達對兩企都建議「買入」，因銷量增長足以推動盈利增長，但毛利率難望改善。
龍源將獲母企注入資產
另外，風電龍頭龍源電力(00916)將獲母企分批注入4吉瓦（GW）的資產，等於公司3月底控股裝機容量11.06%，股價漲6.69%。大和暫維持「持有」評級，不排除交易作價逾70億元人民幣，或要發行A股融資或借貸。
花旗則建議「買入」，目標價9.6元，相信項目有助提振每股盈利，三中全會或推動電力改革，屆時可望惠及龍源。
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