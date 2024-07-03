樓花按揭宗數27月最多

經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，今年6月現樓按揭宗數為4,943宗，較5月的3,571宗大增1,372宗或38.4%，創8個月新高；該月樓花按揭宗數為804宗，較5月的289宗大增515宗或178.2%，連升3個月，創27個月新高。

今年6月，現樓按揭宗數比去年同期8,395宗減少3,452宗或41.1%；樓花按揭宗數比去年同期113宗大增691宗或611.5%。

上半年現樓按揭破底 以上半年比較，今年現樓按揭宗數錄得24,530宗，對比去年同期的40,440宗下跌15,910宗或39.3%，創自2001年有紀錄以來的上半年新低。今年上半年樓花按揭宗數則為1,653宗，對比去年同期的669宗增加984宗或147.1%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，政府去年放寬樓花按揭成數後，樓花按揭宗數持續上升，上月宗數更大增近1.8倍，當中主要受YOHO WEST、泰峯、Belgravia Place及BAKER CIRCLE等新盤買家上會帶動，現樓按揭增近四成則受NOVO LAND買家上會帶動。政府全面撤辣後，新盤繼續主導市場，當中買家選用即供比例顯著增加，料按揭數字將於年內陸續反映。

現樓銀行市佔率方面，滙豐銀行以市佔率達27.6%排名第二；中國工商銀行（亞洲）上升一級，以7%排名第三；恒生銀行下跌一級，以6.6%排名第四；花旗銀行上升一級，以4.8%排名第五。

樓花銀行市佔率方面，滙豐銀行三連冠，以市佔率45.3%繼續排名第一；東亞銀行上升一級，以9.2%排名第三；中國工商銀行（亞洲）跌一級，以8.5%排名第四。

今年6月4大銀行現樓市佔率由5月的63.4%，增2.8個百分點至66.2%，在連跌兩個月後回升。曹指銀行對按揭業務取態保守，並削減按揭回贈，現時只有小部分中小型銀行為爭取按揭業務，推出較優惠的按揭計劃吸引特定優質或大碼客戶，部分客戶將傾向選擇較多優惠的銀行承做按揭。