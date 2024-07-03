貝萊德減持長實套逾13億

在細分行業中，大摩仍看好住宅物業發展，其次為零售，最後是寫字樓物業。該行預測，恒地可維持每股派息不變，上半年合約銷售額可錄100億元。在收入下降而利息開支上升之下，該行預期，香港發展商物業發展業務利潤率將由2023年上半年的30%，跌至今年上半年的23%，同時部分發展商可能須為旗下的高地價項目計提減值準備。