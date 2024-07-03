貝萊德減持長實套逾13億
股權披露資料顯示，貝萊德於6月25日在場內減持長實集團(01113)4,407.19萬股，平均每股作價29.5085元，料套逾13億元，持股量由5.32%降至4.06%。由於持股量已低於5%，故日後再減持不用申報。
大摩看好信置恒地
在細分行業中，大摩仍看好住宅物業發展，其次為零售，最後是寫字樓物業。該行預測，恒地可維持每股派息不變，上半年合約銷售額可錄100億元。在收入下降而利息開支上升之下，該行預期，香港發展商物業發展業務利潤率將由2023年上半年的30%，跌至今年上半年的23%，同時部分發展商可能須為旗下的高地價項目計提減值準備。
另外，發展商的香港租務業務除息、稅前利潤（EBIT）於今年上半年可能出現輕微按年下降。由於盈利前景下行，該行預測新地2024財年及長實2024上半年每股派息將分別按年減少23%和10%，每股盈利則預期下跌8%及19%。新世界在高負債下，即使減債，料派息亦難以持續。
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