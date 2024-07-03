會計師行估港全年80企上市

羅兵咸永道香港資本市場服務主管合夥人黃金錢表示，隨着利率見頂，下半年息率有望調低，香港IPO市場有機會迎來復甦，預計中概股及科技公司，特別是特專科技公司，來港上市將有助於穩定香港資本市場信心。

資訊科技電訊服務料最多 新股業務性質方面，展望下半年，該行估計來自資訊科技及電訊服務、人工智能及零售、消費品及服務相關的行業將是市場焦點。

綜觀今年上半年，該行統計，香港新股市場集資額131億元，按年跌27%。以上市宗數計，共有30家新股上市，包括29隻主板和一隻GEM板新股，較去年上半年下跌9%，當中主板以資訊科技及電訊服務為主，佔41%，工業及材料和零售、消費品服務則分別佔21%。

事實上，已有多家會計師行因應上半年的新股市場氣氛，而下調了全年集資額預測。除了羅兵咸外，畢馬威將今年香港新股集資額預測由1,000億元下調至600億元，安永更料今年新股集資額僅500億元。雖然港交所一直在強調積極引入中東等企業來港上市，內地亦表示鼓勵當地巨企來港，惟這些都只聞樓梯響，未見有實際的個案出現。