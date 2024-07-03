恒指7月開局衝萬八遇阻

恒指昨日早段曾經上漲267點，但到17,986點便止步，午後幾乎轉跌，收市僅升50點或0.29%，收報17,769點；國企指數升43點或0.68%，收報6,374點。

高盛機構經紀部門的數據顯示，上月對沖基金經已連續第3個月淨賣出全球股票，並且6個月來賣出已開發亞太市場的股票，以澳洲、日本和新加坡居首，歐洲和美國亦呈淨賣出，問題是流出的資金沒有惠及中資股，亞洲新興市場吸資最多的是南韓和台灣。

花旗中國股票策略師劉顯達等發表報告，預期內地本月重要經濟相關會議不會有很突破性的政策出台，下半年推的措施步伐不會太大，但料內地今季和下季各減息0.1厘，半年至一年的在岸人民幣兌每美元預測為7.35。然而，由於港股較A股受惠美國減息，港股仍可看高一線，把恒指今年底前目標調高至20,500點，明年上半年目標則設於22,000點。

大行評中資股前景 恒指近日走勢反覆