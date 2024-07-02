專家視野：美政府換屆早作部署

美股標指持續攀升，道指和納指則進一步回落，距離近期的高位愈來愈遠。而市場所有目光都聚焦在上周五香港時間舉行的美國總統選舉首場辯論上。

目前市場上的一個熱門話題是日圓，在上周四跌至34年來的新低，兌每美元更失守161。日本央行已多次發言，指他們將密切監控日圓變動，並在必要時採取行動，以管理市場預期並防止日圓進一步貶值。

日央行或先加息兩次 市場人士預計，日央行將在2025年第一季度之前至少加息兩次，以應對美國新一屆政府的挑戰。然而，即使不斷傳出有利日圓升值的消息，日圓在上周五早上觸及161，顯示市場認為還需要更大幅度的利率上升，或許已經忽視日央行的政策變化。

上周五香港時間，首場美國總統選舉辯論舉行，兩位候選人的表現都不如預期。前總統特朗普明顯迴避多個針對政策的嚴厲問題，其表現被現任總統拜登在辯論中的回應所掩蓋。不過，拜登的演講似乎受到影響，他的論點缺乏連貫性和方向。即使是他的民主黨同僚，也對拜登表現給予負面評價。除非民主黨做出重大改變，否則贏得即將到來的選舉機會不大。

華爾街認為特朗普表現較好，若首場辯論真的如媒體說得一樣重要，有可能是選舉成敗之關鍵，投資者便可能要作出準備，應對特朗普有機會勝出及其政策改變對投資市場未來5年的影響。