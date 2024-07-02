券商觀點：投資級別債續核心配置

澳洲、瑞士、英國央行早前皆舉行議息會議。澳洲央行維持政策利率不變，是自2023年11月起未有調整利率，局方警告通脹再度上升的風險，服務價格高企是原因之一，並發出不排除可能加息的鷹派言論。市場預期明年初才可能減息。

瑞士通脹持續降溫，最新的5月份通脹按年升幅為1.4%。瑞士央行6月下調通脹預測，並減息0.25厘至1.25厘，而局方在3月已下調0.25厘。

英倫銀行則維持政策利率5.25厘不變，市場調整英國今年減息預測至兩次，共0.5厘，最快8月出手。英國的整體通脹在5月份已回落至2%，核心通脹則持續下跌至3.5%，是2021年10月以來最低。

後續市況方面，投資者需留意各國消費者物價與工資增長等數據，以及與美國之間的息差預測。

至於市場最關注的美國聯儲局，近期局方官員發表的言論仍偏向鷹派，局方強調將參考經濟數據來決定何時減息。儘管目前聯儲局官員預期年底前仍有機會減息，但通脹高於政策目標，高利率環境延續機會不低。

抗風險能力較高 目前，雖然美國經濟並非強勁增長，但仍然向軟着陸方向發展。由於企業融資問題仍存，經濟放緩的壓力較大，大型優質企業所發行的投資級債較適合保守的投資者。高收益債的信用風險較高，過去和股市的關聯度較高，年初至今股市升勢不錯，高收益債的總回報因而較佳，然而，若經濟放緩，投資級別債的下行保護能力也較高。

值得一提是，雖然高收益債年初至今表現優於投資級別債，但投資級別（IG）債卻獲得較穩定的資金流入。

年期上，5至20年的美國IG企業債信用差為正斜率，年期愈長息率愈高，而且和國債的息差在5年後明顯擴闊。短債以外，5至10年期也值得留意，在經濟放緩和減息時較有利。

凱基亞洲投資策略部（作者為註冊持牌人士）