輪商精選：騰訊好友宜留意24941
國際貨幣基金組織（IMF）預料美國通脹明年回到2%目標水平，早過聯儲局預期。港股半年結，恒指上周五一度失守17,600點水平，幸好最終收復失地。而反映市場對未來波動程度的恒指波幅指數在上周四反彈後，上周五重回20之下，即接近兩年半低位。恒指2024年上半年微升約4%，投資者如認為波幅有機會上升，可用恒指窩輪作部署，看好恒指可留意認購證25250，行使價20,502點，今年11月到期，實際槓桿15.2倍；如看淡可留意認沽證24301，行使價16,816點，今年9月到期，實際槓桿12.2倍。
博小米回揚 揀22682
恒指自5月18日以來回落約9%，在跌市中部分科技藍籌股如騰訊控股(00700)同期跌約5.8%。內地近日新批過百款遊戲版號，該企公布未成年人暑假限玩日曆。投資者如開騰訊的好淡倉，留意股價近期處於360至400元之間，建議考慮不太價外產品，以提高產品對股價變動的敏感度。好友可留意騰訊認購證24941，行使價410.2元，今年8月到期，實際槓桿16.3倍；如看淡可留意認沽證25289，行使價332.8元，今年11月到期，實際槓桿8.9倍。
其他科技股方面，小米集團(01810)上周四一度急挫8.3%，當天成為第二最吸資開好倉個股，金額約870萬元。該企公布將首次參與上海世界行動通訊展覽會，展示電動車、手機、平板電腦與智能家電等。小米股價上周五喘定，如認為跌幅過大博取反彈，部分認購證街貨偏高，街貨尚低的認購證可留意22682，行使價19.81元，今年12月到期，實際槓桿6.1倍；相反看淡可留意認沽證24131，行使價14.5元，今年12月到期，實際槓桿5.2倍。
美國財政部早前建議，限制美國個人及企業投資中國電腦晶片等領域，拖累中芯國際(00981)股價由20元水平反覆向下，上周失守20天線，暫於17元止跌回升。投資者如看好內地晶片發展、中芯股價及相關波幅，可留意認購證23593，行使價23.63元，明年1月到期，實際槓桿5.3倍；如中長期看淡，可留意認沽證25705，行使價15.18元，明年2月到期，實際槓桿3.5倍。
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