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輪商精選：騰訊好友宜留意24941

騰訊股價已反彈不少。 騰訊股價已反彈不少。
騰訊股價已反彈不少。
國際貨幣基金組織（IMF）預料美國通脹明年回到2%目標水平，早過聯儲局預期。港股半年結，恒指上周五一度失守17,600點水平，幸好最終收復失地。而反映市場對未來波動程度的恒指波幅指數在上周四反彈後，上周五重回20之下，即接近兩年半低位。恒指2024年上半年微升約4%，投資者如認為波幅有機會上升，可用恒指窩輪作部署，看好恒指可留意認購證25250，行使價20,502點，今年11月到期，實際槓桿15.2倍；如看淡可留意認沽證24301，行使價16,816點，今年9月到期，實際槓桿12.2倍。
博小米回揚 揀22682
恒指自5月18日以來回落約9%，在跌市中部分科技藍籌股如騰訊控股(00700)同期跌約5.8%。內地近日新批過百款遊戲版號，該企公布未成年人暑假限玩日曆。投資者如開騰訊的好淡倉，留意股價近期處於360至400元之間，建議考慮不太價外產品，以提高產品對股價變動的敏感度。好友可留意騰訊認購證24941，行使價410.2元，今年8月到期，實際槓桿16.3倍；如看淡可留意認沽證25289，行使價332.8元，今年11月到期，實際槓桿8.9倍。
其他科技股方面，小米集團(01810)上周四一度急挫8.3%，當天成為第二最吸資開好倉個股，金額約870萬元。該企公布將首次參與上海世界行動通訊展覽會，展示電動車、手機、平板電腦與智能家電等。小米股價上周五喘定，如認為跌幅過大博取反彈，部分認購證街貨偏高，街貨尚低的認購證可留意22682，行使價19.81元，今年12月到期，實際槓桿6.1倍；相反看淡可留意認沽證24131，行使價14.5元，今年12月到期，實際槓桿5.2倍。
美國財政部早前建議，限制美國個人及企業投資中國電腦晶片等領域，拖累中芯國際(00981)股價由20元水平反覆向下，上周失守20天線，暫於17元止跌回升。投資者如看好內地晶片發展、中芯股價及相關波幅，可留意認購證23593，行使價23.63元，明年1月到期，實際槓桿5.3倍；如中長期看淡，可留意認沽證25705，行使價15.18元，明年2月到期，實際槓桿3.5倍。
本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本文由香港上海滙豐銀行有限公司（「本行」或「發行商」）發行（包括任何參考條款），僅供參考之用，並不構成邀約、游說、或建議出售或購買結構性產品。結構性產品屬複雜產品，投資者務須就此審慎行事，除非投資者完全了解及願意承擔所涉風險，否則切勿投資此產品。結構性產品價格可急升可急跌，投資者或會損失所有或大部分投資。過往表現並不反映將來表現。投資前應了解結構性產品之性質及風險，並詳閱有關上市文件，獨立決定是否適合自己，若需要應諮詢專業建議。本行及其委任之流通量提供者可能是結構性產品的唯一市場參與者，而結構性產品的二級市場可能有限。謹請注意，牛熊證設有強制收回機制，因此有可能提早終止，在此情況下（i）N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。
滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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