股市估市：港股想衝高 還望美減息

港股在上周四的期指結算日受壓，近期「神奇支持位」17,750點終告失守，走勢上再次跌入5月31日開始的下降軌道，上周五低位距離牛熊線亦只差50點。整個6月份恒指缺乏反彈力，每次反彈也是一頂比一頂低，期結日淡友加多腳是平常事，加上港股資金疲弱，也不存在基金半年結的憧憬，6月以接近全月最低位收結未嘗不是好事，最少可期望7月來個翻身（不是大翻身），有可能嗎？

人幣呈弱影響反彈力度 美元近期持續強勢，人民幣走弱是近期大市回調的原因之一。內地最新6月官方製造業採購經理指數（PMI）持平於49.5，連續兩個月處於收縮區，與市場預期一致。其中，大型企業PMI跌至50.1，慶幸的是中型及小型企業PMI分別升至49.8及47.4，收縮程度略為改善，似乎年初至今中央的救市措施還未見成效，離岸人民幣兌每美元近日跌穿7.3水平，距離去年9月低位7.3682不遠，短線將大大影響港股反彈的難度。

恒指想反彈，或許要求人？美國提前減息可望幫到港股。上周五公布的美國5月個人消費開支（PCE）物價指數按月持平，按年上漲2.6%，與市場預期一致。聯儲局官員指，當地經濟增長、支出、勞動力市場均在放緩，通脹亦在下降，聯儲局將繼續依據經濟數據做出政策決定。

本周聚焦聯儲官員講話 消息公布後，美國9月減息的市場預測機率不增反跌。本周聯儲局主席鮑威爾和紐約聯儲銀行行長威廉斯將發表講話，而當局將公布貨幣政策會議紀要，屆時可能會透露一些貨幣政策的最新線索，投資者應密切留意。

值得一提的是，美銀美林近日發出研究報告，整理了紐約聯邦儲備銀行前行長達德利在2024年博鰲亞洲論壇上的發言。達德利認為，預期聯儲局2026至2027年的中性利率水平位為3.6厘，遠高於聯儲局2.8厘的預期。

原因是未來幾年通脹率不會下跌至2%，並且2%的通脹目標實際上是「不對稱」，當局更傾向於避免通縮而不是良性通脹；此外，中性利率水平將會上行，因為美國長期的巨額財政赤字和「嬰兒潮」一代即將退休，這將抑制儲蓄，並進一步抬高中性利率水平。另外，提到特朗普一旦當選，對美國財政和金融的穩定性的風險，看來美股也存在回調風險。

常說港股欠水，踏入下半年，股市上升的條件需要更多。儘管認為5月的升勢是牛市開始，但論速度和力度，與歷史比較均不大如前。投資港股，更加考驗投資者的耐性。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）