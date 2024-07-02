申建私宅兩季6839戶 減85%

上半年私人住宅規劃申請統計

樓市氣氛偏弱，一手單位存量高企，發展商拓展新項目取態明顯放緩。今年上半年城市規劃委員會收到7宗私人住宅規劃申請，涉及單位僅6,839伙，按年大減超過八成半。

據本報統計，今年城規會暫收到的住宅新申請個案，連同相關的商業面積計算，總發展樓面約843.2萬方呎。以地區劃分，新界及九龍區各佔3宗，單位量分別3,777伙及2,887伙，至於港島區則只有一項申請，涉及175伙。

若相比去年上半年錄得的19宗私宅項目申請，涉及多達46,977伙，今年伙數明顯大減40,138伙或約85.4%。去年同期申請單位量高企，主要是元朗、粉嶺及古洞等北部都會區相關地區的個案所帶動，單計該些地區就佔去33,183伙，比例逾70%。

反觀，今年收到的個案只有兩宗與北都地區有關，包括暫錄最大宗的北區文錦渡貼鄰深圳河用地，計劃作科研中心、數據中心、私人住宅及人才宿舍發展，總樓面超過560萬方呎，計劃提供2,320伙私宅單位。另一宗為元朗炮仗坊前元朗戲院重建商住樓宇申請，擬興建72伙。

九展舊址擬建1881伙住宅 不過，雖然上半年同類申請個案較少，但當中亦不乏備受市場關注的矚目發展。其中，近日已停止營運的九龍灣國際展貿中心，去年曾獲准作重建3幢商廈，惟發展商於今年再提交另一個方案，要求發展為住宅、商業及工業展覽館等綜合項目，提供1,881個住宅單位。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指出，今年私宅規劃申請大減其實不難理解，由於政府加快拓展新界新市鎮，故地產商為免被收地，近年加快拓展區內土儲，不過，政府已開始啟動收地程序，今年新界農地改劃住宅申請減少亦屬合理。

他續稱，市況回落也是其中一項因素，特別是市區項目要求放寬地積比率或高限的重建申請，增加發展樓面又涉及補地價，在跌市下隨時會蝕上加蝕。再者，現時新盤貨尾充裕，而規劃申請有發展期限，若非項目需要即時重建，否則也沒有必要急於提交申請。