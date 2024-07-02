首6月25全新盤登場增40％

發展商把握時機去庫存。總結今年上半年，有至少25個全新盤推出市場，較去年同期僅約18個多出近四成。若按地區劃分，九龍區有多達14個，佔超過一半，新界區佔5個最少。港島區上半年有6個全新盤登場，相當於去年全年總和。

綜觀上半年的成交量，銷售高峰期為3至4月。6個鐵路盤幾乎霸佔上述撤辣後的檔期，於兩個月內輪番上陣，情況罕見。包括將軍澳日出康城SEASONS系列項目、何文田站朗賢峯第IIA期及第IIB期等，6個盤於短短兩個月內合計沽出逾2,200伙。

豪宅交投多18% 與此同時，豪宅盤加快推售，都帶動樓價在5,000萬元或以上的一手大額成交，於上半年共錄約181宗，比去年同期約154宗多近18%。不過，對於部分開價進取的單幢盤，市場並不受落，上半年有至少4個全新盤公布銷售安排後，至今尚未錄得成交。