拍賣消息：帝御‧星濤兩房450萬推 平四成

同場推拍北角月明樓高層H室法院令單位，實用面積約631方呎，推拍價568萬元，呎價約9,002元。項目一個高層同室單位，今年以約650萬元易手，呎價約10,301元。而旺角怡輝大樓高層F室法院令物業，不提供樓契，實用面積約278方呎，亦以224萬元拍賣，呎價約8,058元。