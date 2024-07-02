拍賣消息：帝御‧星濤兩房450萬推 平四成
半新盤樓價未止跌，屯門青山公路青山灣段帝御‧星濤有套兩房單位僅以450萬元推拍，較約3年半前買入價低約四成，呎價不足9,000元。
忠誠拍賣本周三將推出約14項物業，包括上述項目的2座高層1室，為業主盤，實用面積約511方呎，開拍呎價約8,806元。資料顯示，該單位於2020年時成交價約757萬元，現時推拍價低約307萬元，差幅約40.6%。
同場推拍北角月明樓高層H室法院令單位，實用面積約631方呎，推拍價568萬元，呎價約9,002元。項目一個高層同室單位，今年以約650萬元易手，呎價約10,301元。而旺角怡輝大樓高層F室法院令物業，不提供樓契，實用面積約278方呎，亦以224萬元拍賣，呎價約8,058元。
珀麗灣海珏銀主盤呎嗌10200元
另外，環亞物業拍賣同日推出約57項物業，不少為特色單位。其中，馬灣珀麗灣海珏33座低層連花園銀主盤，單位實用面積約1,451方呎，花園面積約2,242方呎，開價1,480萬元，呎價約10,200元。原業主12年前以約2,001萬元買入，拍賣價低約521萬元或約26%。
場內也推拍元朗錦田北PARK YOHO Venezia第2A座連天台戶，屬業主盤，實用面積約1,047方呎，天台及平台面積約788方呎及65方呎，推拍價1,180萬元，呎價約11,270元。單位於2017年以約1,489萬元購入，開價低約309萬元或約20.8%。
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