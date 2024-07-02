二手見紅：太古城三房劈197萬售 蝕22％

私人住宅價格一直下滑，上月蝕讓頻頻的鰂魚涌太古城，踏入7月首宗買賣即錄虧損，屋苑套三房劈價近200萬元售出，原業主持貨4年多帳面損失逾兩成。

中原莊劍嵐表示，該屋苑逸天閣低層D室，實用面積約714方呎，累減197萬元或約15.4%，以1,083萬元獲承接，呎價約15,168元。原業主於2019年5月購入單位，現帳蝕約317萬元，跌價約22.6%。

10大屋苑3日成交12宗 不過，業主放盤態度回軟，二手交投稍有好轉。該行稱，10大屋苑過去3天假期錄12宗成交，單計周六、日則有9宗，按周增約1.25倍。太古城與東涌映灣園同樣於3天錄得3宗成交，表現最活躍。

期內荔枝角美孚新邨也錄兩宗成交，該行馮健平表示，該盤3期百老匯街84號極低層C室兩房戶，實用面積約544方呎，以450萬元沽，呎價約8,272元，屬近月呎價低位。

此外，將軍澳新都城也有業主損手沽貨，中原關偉豪稱，該盤2期9座中高層C室，兩房間隔，以537萬元沽出，呎價約14,793元。單位2018年以655萬元購入，約6年貶值約118萬元或約18%。

其他樓盤亦不乏虧蝕個案，美聯葉容生稱，粉嶺逸峯5座中低層F室兩房戶，減價50萬元，以500萬元易手，呎價約10,940元。原業主持貨6年帳面勁蝕約170萬元，貶幅約25.4%。該行李怡澤指出，元朗尚悅9座高層A室以約696萬元轉售，呎價約9,367元，較2014年一手購入價下跌約17萬元。

偉景花園賣295萬居屋價 祥益黃文樂表示，屯門偉景花園C座低層H室兩房戶，實用面積約378方呎，以295萬元「居屋價」易手，呎價約7,804元。資料顯示，上址為屋苑約7年半首宗低於300萬元成交。