撤辣是樓市走勢轉捩點。年初樓市表現低迷，1月及2月僅共錄約700宗新盤成交。當政府於2月底財政預算案中，將實施10多年的樓市辣招全部撤銷，3月成交量爆發至4,100宗水平，創逾24年新高。經歷亢奮期後，續存的購買力消耗後，承接力減弱，6月成交量回落至約670宗。