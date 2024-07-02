一手成交量5載最多
上半年倍增至8700宗 新地吸金157億稱冠
今年上半年新盤市場大起大落，首6個月錄得約8,700宗成交，較去年下半年飆逾一倍，為自2019年上半年後的近5年最高。樓市全面撤辣，刺激交投氣氛急劇轉變，成交一度「價量齊升」。發展商趁勢車輪式推盤，並交出不俗銷售成績。其中，新鴻基地產(00016)期內銷售金額共逾157億元稱冠。
撤辣是樓市走勢轉捩點。年初樓市表現低迷，1月及2月僅共錄約700宗新盤成交。當政府於2月底財政預算案中，將實施10多年的樓市辣招全部撤銷，3月成交量爆發至4,100宗水平，創逾24年新高。經歷亢奮期後，續存的購買力消耗後，承接力減弱，6月成交量回落至約670宗。
眾發展商中，新地穩坐今年上半年吸金王寶座，期內共推出3個全新盤，包括啟德跑道區豪宅項目天璽•海、元朗The YOHO Hub II及屯門NOVO LAND第3B期，總銷售額約80億元。同系餘貨盤銷售額亦強勁，沙田瓏珀山、馬鞍山雲海別墅以及轉租為售的中半山帝景園，合計為該集團進帳逾38億元。
該集團副董事總經理雷霆稱，屯門兆康NOVO LAND系列開售不足兩年累售逾3,000伙，套現逾180億元，為過去兩年套現金額最高的樓盤。
會地下半年擬推5盤
另外，會德豐地產上半年有不俗銷售表現，集團副主席兼常務董事黃光耀稱，期內共售出1,188伙，連車位銷售額逾130.7億元。當中主要來自將軍澳日出康城SEASONS系列，累售773伙，套現逾48.7億元。集團與恒地、新世界發展(00017)及帝國集團合作的啟德MIAMI QUAY I，5月初以現樓推售以來沽39伙，套現逾4.6億元。他指集團下半年部署推售3至5個項目，包括啟德承豐道19號第1期、黃竹坑站港島南岸第6期的首期等，預計逾1,000伙。
至於恒基地產(00012)上半年售出逾1,500伙稱冠。該集團率先於財政預算案前，閃電推出長沙灣巴域街Belgravia Place第1期，首輪銷售即日沽清138伙。緊接同系的多個貨尾盤銷量也直線上升，僅於撤辣後一個月內，該公司已售出逾1,120伙。
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