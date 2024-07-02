巴郡美股重倉Apple 佔四成

巴郡主要持倉佔美股投資組合比例

巴菲特的投資旗艦公司、控股公司巴郡（Berkshire Hathaway）每個季度都會向美國證交會（SEC）披露其美股持倉文件，令外界有機會窺探股神的最新投資動向。於截至今年首季末，巴郡最大的持倉依然是蘋果公司（Apple Inc.），在減持過後仍佔其持倉總價值的40.81%。10大美股持倉之中，能源、金融股佔多數，這也和巴菲特一貫的投資偏好相符。

綜觀巴菲特的投資生涯，他對於金融股（尤其是保險股）及能源股（主要是石油行業）一直都有明顯偏好，而巴郡本身也有保險、能源業務。巴菲特曾多次表示，這些業務可為公司帶來長期穩定的現金流，並利用這些現金流去做投資，從而得到更多的回報。

曾投資IBM蝕錢 對科企有戒心 Apple是少數巴菲特投資的科技股之一，多年來為巴郡提供巨額投資回報，但巴菲特其實對科技股相當有戒心。2011年時，巴郡曾投資傳統科技老店國際商業機器（IBM），持貨多年後蝕錢離場，巴菲特本人也承認這是一次失敗的投資。從估值角度來看，優質科技股普遍傾向透支未來的增長潛力，股價一般較高，與股神喜歡價值投資的風格有所矛盾。

因此，巴菲特對於科技股其實特別挑剔，甚至此前曾經買入台積電，其後又因為擔心地緣政治風險而匆忙賣出，不肯承擔一絲風險。話雖如此，但也從無數科技公司中選中了Apple，足見他實在眼光獨到。