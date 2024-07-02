理財Campus ：巴菲特理財要偷師

今年8月底將屆94歲的股神巴菲特，雖然環球投資市場經歷了3年新冠疫情的洗禮，但股神的投資卻未見失色，反觀抄底日本股市更賺到盆滿缽滿。大家不妨參考股神的人生智慧，希望從中可以領悟到搵銀真諦！

健康經濟相輔相成 屬投資界殿堂級人物，縱橫股壇逾80載的「股神」巴菲特可謂當之無愧。除了善於揀選潛力企業作投資外，巴菲特亦樂於與年輕人分享人生智慧，其中一句話，就是「照顧好你的身心」！

他曾以養車作比喻，若一輩子只能擁有唯一一輛車的話，在這種情況下，「你可能會詳細閱讀說明書4次，然後才會去開動它；你甚至捨不得它有絲毫耗損，寧願整天都把它放在車房；若車子有哪裏稍微生銹，你會立刻解決，以免生銹範圍擴大，因為你知道這輩子只能擁有這輛車」。他續稱：「你與這輛車的關係正是你與自己身體及心靈的關係，你應該用對待這輛車的方式來對待自己」。這番好像是普通不過的話，但事實上，沒有健康的身心，投資也無法妥善執行，更遑論要藉投資致富，新冠疫情期間全球各地大量人口病逝，讓人感受尤深。

巴菲特強調，健康和經濟是相輔相成的。擁有健康，才能在投資理財獲利之餘，享受人生。故他從不吝嗇對於自己「健康」的投資，並認為在瞬息萬變的金融市場，沒有充沛的精力、足夠的體力，就不能在關鍵時刻做出精準正確的決定。

結交比自己更好的人 眾所周知，已故投資名宿芒格，與巴菲特相識逾60載，是投資戰場上的戰友。巴菲特直言，結交合適的朋友對人生很重要，「你最好與比你更好的人一起，揀選一個比你的行為更好的群體，你就會轉向那方面發展」。這也許就是中國人所指的「近朱者赤，近墨者黑」，物以類聚的意思。

每天花6小時閱讀 除了結交比自己更好的人，巴菲特認為閱讀也十分之重要。他曾說過：「人生中沒有哪一項投資，會比投資自己更加划算」，強調要培養閱讀習慣，而其中一個令他致富的小習慣，就是每天看500頁的書，讓知識如利息般累積。他從小熱愛閱讀，無論報紙還是雜誌統統愛看，據稱每天會花上5至6個小時閱讀。思路上則秉持「成功不是以價錢牌或數字來衡量」的想法，這樣才能夠邁向成功。

當然，透過上課進修、學習新技能等同樣能夠自我增值，擴闊眼光，增強判斷力。而巴菲特的行事作風，乃按部就班，不要急進，因為無論是天才或盡了多大努力，有些事情總需要時間。

管理金錢愈早愈好 為人父母，都希望子女贏在起跑線，而學好理財更是成功的重要一環，想孩子正確看待投資、面對人生，被視為人生勝利組的啟端。對此，巴菲特有其看法。他不諱言，有些父母教育孩子理財犯的最大錯誤，就是等到孩子十幾歲時，才和他們討論理財，但其實這時已經太遲。他指出，自己從小就從父親身上學習到儲蓄的重要，父親亦是他理財知識最大的啟蒙者，故建議家長要及早向孩子灌輸正確的理財方法。

11歲買股票 領悟長揸好處 巴菲特早在11歲已開始在父親的證券經紀行工作，並首次沾手股票，就是以每股38美元買入一家公司的優先股，到40美元便賣出，後來該股升至200美元，首次投資讓他明白投資優質企業和長期持有股權的重要性，而早期接觸投資對巴菲特極其成功的投資人生有莫大的幫助。

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