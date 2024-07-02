新政府料減債 不加企業利得稅

英國5月份公共部門淨負債對國內生產總值（GDP）比率升至99.8%，為1961年3月以來新高，但比起上世紀及其他主要經濟體為低，工黨及保守黨均承諾未來5年內使比率有所下降，且不會上調企業利得稅。然而，經歷過前年卓慧思政府「迷你預算」的好心做壞事，坊間對於英國財政持相當謹慎的態度。

迄今保守黨攻擊工黨的主要口號就是「加稅」，又力谷減稅，如計劃最遲2027年4月把「變相稅種」國民保險（NI）主要費率下調至6%，400萬名自僱人士則免徵，下屆國會期滿前實現。工黨影子財相里夫斯卻堅稱能不向富人開刀滿足政綱的資金需要，黨魁施紀賢亦排除上調個人入息稅、NI主要費率或增值稅（VAT）。

工黨政綱闡述過幾個增加開支的範疇及其融資方案，其中公共服務的額外支出，開源方案包括進一步收緊非定居人士（non-domicile）的稅務漏洞、於私立學校引進商業稅和VAT，以及提高非英國居民購買住宅的印花稅1%。其實這幾招每年涉及金額相對英國的GDP或政府上月借貸都很小，但可能與有意移英的人有較大關係，反觀保守黨擬廢除首置人士購買42.5萬英鎊（約420萬港元）或以下物業的印花稅。

稅收足 GDP須增2% 不過，凱投宏觀認為，下一屆政府要在避免大幅縮減開支的情況下，籌得足夠的稅收，英國經濟每年增長率要達到2%才行，這明顯高於英國預算責任辦公室（OBR）的預測，「除非OBR大幅調高勞動參與率和中期生產力增長的預測。」

英國獨立智囊財政研究院（Institute for Fiscal Studies）對主要政黨紛紛打出「民不加賦而國用足」旗號不以為然，直言要不增加稅收或借貸，就要狠手節流，不利公共服務和支援地方政府。