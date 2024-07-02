工黨望降英歐貿易障礙

儘管工黨表明無計劃舉行公投重返歐盟，外界亦不認為其上台後，英歐貿易關係能夠迅速升溫到驅使英鎊估值迅速修復的地步，工黨影子財相里夫斯卻躊躇滿志，揚言要與歐盟修訂前首相約翰遜簽訂的脫歐協議，降低英歐之間的貿易障礙。

推動歐盟重啟與英國貿易談判並非易事，主要是歐盟不喜歡英國「愛跟才跟」的態度，況且她亦表明，工黨的底線是不會讓英國重回歐洲單一市場或關稅聯盟，亦不會尋求英國和歐陸之間年輕人的自由流動。

上月外媒一項調查顯示，約61%受訪金融界人士認為，英鎊重上1.5美元（或11.7港元），即2016年脫歐公投結果出爐前的高位，恐怕需要5年時間。

冀擴專業認證互認 不過，里夫斯仍想推動擴大專業認證的互認，推動包括金融業在內服務業的發展，「倫敦金融城大部分人不認為脫歐為其業務帶來龐大機遇……約翰遜的協議沒有照顧好他們」。她又期望讓英國一些行業的規範貼近歐盟，「我選區的選民投票支持脫歐，完全是不滿移民問題……我不認為是化學品的監管要與歐盟一致所造成。」

對於中國投資，里夫斯不完全排斥，但認為辛偉誠政府拒讓中資進入核能和流動網絡是正確做法。她又說，如果上台，也跟保守黨一樣將簽訂更多貿易協議，並在工黨上場100天內舉辦一場投資峰會，以吸納「因為近年政局不穩而卻步」的外資。