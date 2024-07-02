英明年恐陷經濟陣痛

悲慘指數料升 大選對鎊匯影響有限 港人熱門移居地英國周四舉行大選，民調顯示首相辛偉誠領導的保守黨，支持度嚴重落後已在野14年之久的工黨。其實保守黨經歷脫歐、新冠疫情及「迷你預算」的一地雞毛仍「屹立不倒」，選民用手上一票趕其下台也很正常，但有專家警告，不論何黨執政，民眾明年可能都會經歷陣痛。

經濟學有所謂「悲慘指數」（Misery Index），即通脹率和失業率直接相加，事關物價上漲和無工開無疑是升斗市民最不樂見的事。消費物價指數（CPI）按年漲幅已放緩至2%，可這是英倫銀行猛力加息壓低需求所致，連該行也估計英國失業率明年底會升至5.5%的2015年之後新高，按理今年處於6左右的「悲慘指數」會在新一屆政府上台一年半內會上試7.5，就算比起辛偉誠上台時的11顯著為低，也預示英國人「好日子在後頭」。

華威大學經濟及行為科學教授奧瓦爾德坦言︰「工資通脹依然相當強勁，只是失業率上升方可使勞動市場回復均衡」（勞工成本上漲壓低對勞動力的需求）。英倫銀行貨幣政策委員會委員格林亦擔心，工資通脹源於企業怕僱員劈炮補不回來，一旦利潤不再許可，這種「囤積夥計」的現象就會逆轉—裁員。

分析師估年內減息兩次 然而，格林並非鴿派，反而強調通脹前景尚未明朗，減息不宜快，亦有理由相信長期中性利率（不寬鬆亦不緊縮的息口水平）會高過金融海嘯之前。國際貨幣基金組織（IMF）呼籲英倫銀行明年息口減至3.5厘，跟聯儲局最新「點陣圖」對比，即英美息差會擴大至0.6厘左右。

不管如何，由於通脹已回落到政策目標，市場普遍相信英倫銀行即將啟動減息周期。資深外匯分析師陳健豪認為，大選結果對英鎊短線走勢不會有太大影響，近年相對平穩的走勢亦印證這點，關鍵始終是英鎊與美元之間的息差，英倫銀行去年凍息以來，已由今年初「兩票撐加息」變成「兩票撐減息」，預期英國下月減息後，可能在11月或12月再減一次，反觀美國聯儲局害怕減息令通脹升溫後又要重新加息，「以不變應萬變」。

英鎊或回落至1.23美元 他預期英鎊下半年有機會回落至1.23美元，阻力在1.28美元，但「英鎊最壞時刻已過，不會回落到前年幾乎兌美元跌見一算的情形，港人如要收集英鎊，可在1.22至1.23左右（9.5至9.6港元）吸納。」

現時金融界的共識是，沒有一黨取得過半議席是對英鎊最壞的結果。瑞銀策略師厄恩斯特表示，英鎊現價已反映工黨會取得壓倒性勝利，政局與政策的穩定會大大有利英國營商環境與增長。

大選結果料對英鎊走勢不會有太大影響。 安聯對工黨治下英國經濟預測 英國經濟悲慘指數 英鎊年內走勢