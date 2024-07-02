冠忠自駕巴士盼明年營運

據他介紹，該無人駕駛巴士採用「車路雲圖」體系，即需要智能巴士、智能道路、大數據雲控平台、高精準地圖共4方面配合。系統使用內地的技術，當中向廈門金龍訂造26輛智能巴士，每輛可載16人，巴士每次充滿電載滿乘客和開冷氣，可續航160公里。

往來大橋口岸至航天城 路線為港珠澳大橋香港口岸到11 Skies航天城的一條專用道路，全長約一公里。明年底若可營運，初期每小時單向計可服務500人次。然而，以冠忠在本港其他口岸經營接駁巴士的經驗，他認為中長遠目標是最少可達每小時2,000人次，屆時將需再購入更多新車以應付需求。車資收入將歸機管局，公司在其中可獲維修保養等服務費用。

他認為，是次能中標該項目，一方面公司在機場有營運經驗，機場禁區內的擺渡車服務便是由公司提供司機。另外，也因公司在無人車測試有先行優勢。他說，早在2019年公司取得運輸署的智慧交通基金，參與錦綉花園封閉式園區的穿梭服務，目前兩部無人駕駛巴士測試中，希望短期內營運。公司亦於2022年與香港應科院合作在西九文化區測試自動駕駛巴士，一旦成功開辦，將是香港首個公開道路的無人駕駛服務。

另外，港人北上消費成風，帶動冠忠的口岸線和跨境線服務，例如深圳線上每天安排近400班大巴班次來滿足需求。廣州線每天安排來往60班次，佛山線及澳門線過百班次。公司將視情況增加其他熱門城市線路，為區域互聯互通作出更大貢獻。