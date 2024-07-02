內地百大房企半年銷售額縮四成

上半年百大房企權益銷售額

百強房企銷售業績跌勢未止。中指研究院發布上半年百大房企銷售總額為2.08萬億元（人民幣‧下同），按年減41.6%，6月銷售額也減19.55%；克而瑞研究中心數據顯示，百大房企過去半年銷售操盤金額1.85萬億元，按年跌39.5%，6月為4,389.3億元，仍降16.7%，更創至少5年來同期低位。

惟中指院指，6月百大房企銷售額按月增26.05%。克而瑞亦指，6月百強房企操盤額按月漲36.3%，按年跌幅較5月收窄一半至6月的16.7%。房企各梯隊門檻降幅卻仍明顯，中指院稱，上半年銷售額逾千億元的房企陣營共6家，比去年同期減一家，連降3年，銷售額均值為1,330.8億元。克而瑞指，6月百強房企銷售操盤額門檻為33.2億元，按年跌41.4%。

二手樓價續降 一手揚 野村認為，6月百強房企銷情改善，如克而瑞的6月合約銷售面積在去年同期低基數下，由5月按年跌36.3%，縮至6月跌22.4%。然而，下半年數據按年變動意義不大，因去年基數極低，對比2020年高位，百強房企合約銷售面積跌幅由5月60.5%，擴至6月的68%。

近月多地陸續落實優化樓市政策，中指院指上月內地百城二手住宅平均價格為每方米1.47萬元，按月跌幅擴至0.73%，連跌26個月，按年跌6.25%，反映二手樓業主「以價換量」促成交易的特徵明顯，令百城二手住宅價格續降。

一手樓方面，百城新建住宅均價為每方米1.64萬元，按月漲幅收窄至0.15%，按年漲1.5%。畢業季效應令市場需求增加，重點城市平均租金止跌，50個城市住宅平均每月租金為每方米36.3元，按月漲0.01%，惟按年跌1.6%。

中指院料，一籃子房策對市場信心有較好提振作用，短期核心一及二線城市活躍度有望持續一段時間，從而支撐其他城市，但市場修復節奏仍依賴居民收入預期的改善，新盤市場短期或仍處於築底階段。

野村提醒，4月中央政治局會議以來，內地政府轉向確保大量預售房交付，以重建買家信心，但政府仍需時提出更大規模措施來幫助建設大量未完工的預售房。