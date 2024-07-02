美元望續強 日圓趨波動

「說好的」美國減息和美元轉弱統統來遲，寶華世紀資本市場經濟分析師李焜明預期，美國今年餘下時間經濟增長仍然看俏，今、明兩年的國內生產總值（GDP）預料分別增長1.8%及2.1%。獨立外匯商品分析師盧楚仁預測，美匯指數本月有機會重上106.5水平，主要因為聯儲局官員繼續放鷹，甚至最新表態年內不會減息。

上月連串數據顯示美國經濟尚未「着陸」，如5月非農就業新增職位27.2萬個，遠超預期；上月綜合採購經理指數（PMI）攀升至54.6，創26個月以來高位，也優於市場預期。

每百Yen弱見4.83港元 儘管聯儲局最新「點陣圖」預計今年只會減息0.25厘，但李預測當局今年11月及12月每次下調利率0.25厘，並料本月美元兌主要貨幣走勢個別發展，其中兌歐元、英鎊、瑞郎及日圓匯價會做好，主要是各央行在利率取態上不同，兌商品貨幣澳元、紐元和加元匯價則呈上落市格局。

談及港人甚為關注的日圓，李焜明指，日本央行在上月議息後維持量化寬鬆貨幣政策不變，包括利率徘徊在零區間。然而，在目前美元與日圓息差持續，以及日本經濟發展呆滯，套息交易投資者仍傾向以日圓來賺取匯價及息差，預測7月份日圓兌每美元匯價波幅擴大到152至162區間。

日本央行昨日出爐的季度《短觀》大企業調查顯示，上季製造業的景氣預期指數升至14，勝預期，創2021年第三季後新高，其中原材料行業能夠轉嫁成本，非製造業指數回落至33，中斷8季的漲勢，但仍處於多年高位附近，弱點在於零售業，原因是加價令銷量倒退。

另外，一眾企業對未來3年及5年的物價和售價展望有所上升。大和證券首席經濟師末廣徹評論，這正是日央行所期待的—伴隨着薪金上升的通脹壓力，這股「第二道力」略有增強，所以不排除日本再加息的時間或較預期早。

然而，由於美國債息抽高，日圓昨又創38年新低，低見161.68兌每美元，每百日圓兌4.834港元。

澳洲今年難下調利率 澳元方面，李焜明稱，截至3月份的過去12個月內，澳洲通脹仍然高企於3.6%，高於澳洲央行設定的2至3%通脹目標，因此澳央行今年內恐難下調利率，但預測澳洲今年全年經濟增長為1.5%，明年加速至2%，而澳元兌美元本月波幅預測為0.645至0.685，相當於5.03至5.34港元。