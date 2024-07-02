大摩：宜押注美長債息升

歐美選舉相關消息不僅佔據當地報章頭版，對環球金融市場亦有明顯影響。摩根士丹利指，美國前總統特朗普在大選辯論中表現較佳，重新入主白宮機會愈來愈大，押注美國長期國債孳息率上升似乎成為具吸引力的選項，市場亦正消化經濟放緩及潛在通脹反彈。

債息揚 道指早段反覆 2016年特朗普勝出總統大選後，當時美國股市、國債孳息率及美元同時飆升，這種情況今年重演的機會亦在增加。他主張驅逐無證移民，並提高關稅，意味長遠來看，通脹問題可能因勞動力短缺和進口成本增加而重燃。

大摩指，「市場現在要應對移民和關稅政策變化的情景。美國經濟增長已在降溫……而外界對財政赤字日益關注，共和黨獲勝機率增加或對長期美債孳息率帶來上行風險。」另外，特朗普的關鍵經濟政策方向之一是承諾將其2017年推出的減稅法案永久化，惟恐令財赤大幅增加。

野村亦指，特朗普政府傾向財政擴張和弱勢美元，加上對「鴿派」聯儲局主席的偏好，將導致債息曲線更加陡峭（即長期債息升幅大於短期債息）。

美國10年期國債孳息率續揚，一度高見4.481厘。美股周一早段先升後回，道指曾跌80點，報39,037點；標指跌13點，報5,446點；以科技股為主的納指跌74點，報17,657點。數據方面，美國6月ISM製造業採購經理指數（PMI）報48.5，低過預期。

特朗普概念股亦引起關注，其社交媒體平台公司特朗普媒體及科技集團（DJT）股價周一早段曾升4.85%，高見34.34美元。

法股曾漲2% Euro回穩 另法國首輪國會選舉顯示，極右政黨國民聯盟的領先優勢未如選前民調般巨大，法國CAC指數曾升2.76%，高見7,688點，惟之後升幅顯著收窄。英國、德國股市在高開後回吐一定升幅。歐元回穩，兌美元一度高見1.0778，相當於兌8.4171港元，其後德國公布6月通脹初值回落至2.2%。