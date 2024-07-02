華財新製造業PMI創3年高 有隱憂

反映中小型民企表現的財新製造業PMI上月連續8個月高於50的盛衰分界線，其中生產指數連續5個月在擴張區間內上升，消費品類增長尤為顯著，出廠價格指數年內首次升越50，各工業分類普遍上調了產品售價。

然而，一些子指數未許樂觀，如新訂單指數於擴張區間稍為下跌，新出口訂單指數增速降至近半年低。就業指數雖僅略低於盛衰分界線，但已連續10個月處於收縮區間，原因包括離職和裁員，其中投資品廠商較消費品和中間品廠商差。

更甚者，反映製造業企業家樂觀情緒強弱的生產經營預期指數6月跌逾3個百分點，雖尚處於擴張區間，但已創2019年12月後新低，主要擔憂經濟下行壓力仍較大，以及市場競爭激烈。財新智庫高級經濟學家王喆評論，市場信心和有效需求不足仍是極大挑戰，政策支持力度尚待加強，財稅改革等政策應格外注重培育市場經營主體樂觀預期。

建行傳減薪最少一成 事實上，財雄勢大的企業一樣要「勒緊褲頭」，為中央貢獻財政收入的建行亦告急。回望今年首季，建行撥備下降也阻不了列帳盈利倒退，可見經營壓力甚大，外媒昨引述消息報道，建行要求總行職員減薪起碼一成，高層減得更多，且大多數子公司減薪幅度會較總行慘，只有一些表現較佳的業務能把減薪幅度限於個位數範圍。