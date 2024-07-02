產經

恒指下半年最牛睇22000 憧憬電力改革內房政策

港股上半年低開後反覆向上，高低波幅近5,000點，「中特估」成投資主題，但科網股及內需股表現欠佳，恒指始終未能收復20,000點。展望下半年，專家分析，普遍認為大市將於兩萬點附近上落，先行聚焦三中全會消息如何，再留意美國聯儲局會否一如預期於下半年啟動減息。
Apple概念股看俏
盤點一眾大行對港股下半年的目標，就以中金較為進取，認為恒指下半年最樂觀可見22,000點，催化劑是企業盈利修復，而撇除盈利較A股為佳之外，港股相對A股亦有兩大優勢，包括是估值偏低以及流動性較敏感。
本月外界憧憬三中全會將出台針對電力改革、內房等政策。華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，市場尤其關注三中全會是否繼續推出刺激內房措施，因其早前的去庫存穩樓市成效未太顯著，留意港股通擴容及落實減免股息稅。
花旗早前發表報告，料電改措施包括鼓勵更多可再生能源的使用，將引發更多電網投資、更多利用市場機制定價，將引導更多太陽能和風能的使用，並將可變成本降到最低，以及提高國有企業的效率，但該行認為並不容易，因為未來可再生能源的電價會降低。
馭風聯合創始人馮宏遠分析，暫時看恒指能否上望19,500點，支持位則在17,000點，認為大市有上升空間但大升力度不大，主因市況繼續由「中特估」國企主導的同時，佔指數比重最高的中資科技股未見凸出，當中更只有騰訊控股(00700)這類與遊戲有關的股份上揚，反之阿里巴巴(09988)等電商板塊表現失色。此外，他認為若然下半年內地製造業繼續復甦，蘋果公司（Apple Inc.）概念股、電動車股比亞迪股份(01211)均可看高一線。
體品股仍具風險
信誠證券聯席董事張智威則認為，觀乎港股估值仍偏低，預測市盈率只有約8倍，料下半年港股可以反覆做好，上試21,000點。至於奧運本月底舉行，他指應是「有反彈無升幅」，原因是安踏體育(02020)及李寧(02331)的銷售數字欠佳，且庫存高企，所以要小心相關風險。
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