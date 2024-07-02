中資股抵買 短期存機遇

安本︰升市須備4條件 外資取態最關鍵 中港股市在經歷今年初的一輪升勢後，近期明顯回吐，似乎欠缺進一步上漲的動力。安本多元資產和解決方案投資專家團隊亞太區主管張冬岳表示，許多海外的長期投資者依然對中國股市缺乏信心，關鍵還在於政策的透明度不足。話雖如此，他認為中國股票目前估值「非常有吸引力」，加上經濟好轉、政策憧憬等因素，下半年仍有一些短期的機會。整體而言，他對中國股市看法偏向「中性」，在亞洲範圍內「超配（Overweight）」的股市則包括日本、南韓、印度等。

政策透明度低影響信心 外資對投資中國市場仍相當審慎，張冬岳直言︰「從海外投資者角度而言，在過去一段時間，其實不是特別有信心。」比較明顯的證據是今年初A股經歷一輪升幅，但在此期間「北向的資金很快就撤走了」；又例如歐洲大型主權基金的配置，在當年中國股票剛納入MSCI指數（入摩）時，這些主權基金的中國股票比例曾經達到3%，但到去年已跌至不足1%。他認為中國股市需要的並不是短期的資金炒作，而是長期投資者的入市支持。

張解釋，外資對中國缺乏信心「並不是完全因為經濟基本面，也不是因為房地產（危機）和中美貿易（摩擦）等因素」，當然這些因素多少會有一些影響，但這部分更多只是影響到資金短期的配置需求，而不是長期的配置需求。他認為，最關鍵的因素仍在於中國的政策透明度不足，包括數年前教育行業的改革、互聯網行業的監管不足等。

中港股市何時才能夠真正迎來轉機？張冬岳認為需要有4大條件，一是宏觀經濟環境，這方面已經看到有好轉；第二是政策的支持，包括下半年有機會下調貸款市場報價利率（LPR）以及用其他的政策手段刺激需求；第三是估值，「這點更不用說，中國股市長期以來都有着極低的估值」。最後一個欠缺的因素，卻也是最重要的因素—即「市場行為」，也就是資金的流向。

正如前述，他認為，政策不明朗是導致長期投資者不敢入市的主因。由於市場信心恢復需要時間，故現在反而是布局的時機，如果政策能夠更加清晰，吸引一些外國長期資金進入，對於穩定市場情緒、估值修復有很大的幫助。

AI熱潮勢利好日本南韓 從全球範圍來看，他認為人工智能（AI）依然是熱門的投資主題，相信本輪AI所帶來的變革影響力仍會持續。除了在歐美發達市場的科技股外，他亦為看好日本、南韓等與科技相關度較高的市場，可以作為輪換配置。同樣較為看好的還有印度股市，其一大特色在於與中國差異較大的經濟模式，包括人口紅利仍在急速增長，市場集中度高等。如果從亞洲配置而言，分散投資於中、印兩大市場會是不錯的多元資產配置策略。

張冬岳認為，可「超配」日本、南韓、印度等地的股市。 券商最新恒指目標 安本未來6至12個月戰術資產配置