匯通天下：央行或加息 澳元短線看俏

澳洲早前公布，5月消費者物價指數為按年升4%，高於市場預期的按年升3.8%。數據顯示物價回升項目廣泛，而且核心服務業通脹按年升幅仍在5%以上，通脹回升，加上澳洲下半年財政刺激措施，包括減稅等或增加澳洲家庭預算近250億澳元，配合澳洲樓價上升的正面財富效應及就業環境仍較強，應可支持消費需求，或增加通脹升溫風險。

由於通脹前景仍不利短期回落至央行目標，分析員預期澳洲央行或於8月議息會議上被迫加息0.25厘至4.6厘，以遏止通脹過度升溫，和維護央行把通脹目標水平穩定在2至3%區間的可信度。若通脹走勢比央行預期更快，或現進一步加息風險。目前預期澳洲央行明年第一季才開始減息，但亦有可能因通脹形勢而把首次減息推遲至第二季。

1995年以來的往績顯示，澳洲與美國一個月息差達2.5厘或以上時，對澳元最有利，澳元兌美元3個月平均升2.55%，而當澳洲與美國息差達負0.25厘或以下時，澳元則明顯開始轉弱，澳元息差在負0.25厘或以下的3個月平均跌幅為2.9%，負0.5厘或以下的3個月平均跌幅更達3.2%。

與美利率差距望末季收窄 雖然澳洲與美國息差仍為負值，但有機會在今年第四季收窄到少過負0.25厘，應有利澳元中期表現，澳元在澳洲與美國息差在0至負0.24厘的3個月平均升幅為1.2%。

由於現時大多數主流央行已開始或即將開始減息，澳洲央行的潛在鷹派取態或可支持澳元表現，料0.65水平有較強支持，然後或先試阻力0.6714，再上試0.68至0.69。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪