板塊剖析：鐵路股可望受惠政策

港股持續回吐調整，並且出現進一步向下伸延，市場未能擺脫謹慎觀望的氛圍，在大市成交量縮減以致盤面流動性轉弱下，估計是令市底失去承托支撐力的原因。

走勢上，恒生指數在階段性見頂於19,706點後的一浪低於一浪運行模式下未見扭轉，並且在失守前低位17,752點後，首個主要反彈阻力位可以從18,724點下移至18,520點，估計短期後市發展仍將以反覆尋底為主，但如果進一步回落至17,200點以下，博反彈的操作值博率將可提升。

業績方面，時代電氣去年全年純利按年上升有21.5%，是連續第二年錄得增長，而今年首季純利亦繼續錄得30%的按年增長，顯示增長勢頭維持良好。

另一方面，國家鐵路總局集團在早前亦已開啟了2024年機車車輛首次招標，合約金額達到280億元人民幣，是2018年以來最大規模，對擁有高鐵半導體技術的時代電氣可望受惠。事實上，相信在進入下半年之後，新增地方政府專項債將會加速投放，而估計基建投資亦將可以獲得明顯支撐。該股建議可於28元或以下買入，向上阻力位看36元，止蝕可定在支持位25元。

第一上海首席策略師 葉尚志（作者為註冊持牌人士）