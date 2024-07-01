專家樓評：物業遺產承繼繁複 宜立遺囑減爭議

以往，人們對於訂立遺囑（平安紙）有忌諱，惟時移世易，訂立遺囑已非禁忌事，預早安排遺產去向，免卻日後出現不必要的麻煩及爭執。至於地產資產，又有甚麼需要注意的事項呢？

首先，遺產在扣除離世者債務、稅項及遺產管理費用等後，會就離世者有否訂立遺囑而作出分配。若有遺囑，將根據生前意願分發遺產。若沒有，財產會根據香港法例第73章的《無遺囑者遺產條例》，以特定遺產受益人次序分配，分配組合較繁複及因人而異，大致來說次序為配偶＞子女＞父母＞兄弟姊妹。

近期就有一部電影講述一對同性伴侶，多年來同居於一單位，其中一位離世後，由於未訂立遺囑，遺產由離世者長兄繼承。因此，透過遺囑、持久授權書或信託等方法，才能有效地確保親人得到妥善照顧。

受益人可免繳印花稅 此外，若離世者在生前以聯名方式擁有物業，要留意業權是屬於分權共有（Tenancy in common）還是聯權共有（Joint tenancy）。若屬分權共有，其中一方身故，離世者業權將會成為其遺產的一部分，分配予遺產受益人。若聯權共有，離世者權益將自動轉移至仍在生的聯權共有人手中。由遺產得來的物業，受益人可豁免繳付印花稅。

若遺產物業仍有按揭，會有不同處理手法。如離世者生前有購買樓宇按揭壽險，投保銀行會提供身故賠償，助償還樓宇按揭欠款。如離世者沒有相關壽險，因償還按揭的戶口被凍結，根據銀行一般喪親指引，受益人可獲銀行提供約一年酌情權，繼續還款直至遺產承辦處能發出官方證明。

最後，遺產物業受益人需到銀行辦理轉名手續，否則銀行不能賦予任何權力予受益人，當遺產物業完成所有手續及轉名後，就可按正常按揭程序辦理物業貸款或出售物業。承繼遺產物業的處理手法及程序十分繁複，詳情應找律師諮詢。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明