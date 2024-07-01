股市估市：港股欠突破動力 投資勿太進取

指數重磅股風險仍大 展望第三季初期，港股在欠缺動力，以及真正長線資金的推動下，暫仍難過分進取。策略上，指數重磅股風險仍大，反而應留意具基本因素的中小股份。

截至今年3月底止，健倍苗苗全年度收入6.48億元，按年增長近兩成半，純利更上升1.3倍至1.3億元。各業務中，佔比最大的品牌中藥收入按年上升7.3%至3.86億元；另兩個業務呈快速增長，當中品牌藥收入增長53%至1.9億元，健康保健品增長近一倍至7,220萬元。與此同時，集團的銷售成本按年下跌了1.4%，幾個主要業務的毛利均見顯著增加，品牌中藥、品牌藥及健康保健品的毛利，分別上升43%、89%及1.2倍，令整體毛利率大幅增加12.6個百分點，至52.1%，反映集團在銷售增長及成本控制上均表現出色。

健倍苗苗上望1.41元 集團維持約50%的派息比率，全年度派息7.5仙，較對上年度增加1.5倍，以約一元的股價計，目前股息率達7.5厘，可說相當吸引。走勢上，其股價上周剛見突破，下一技術阻力為去年第四季1.17元的平台頂，在業績加持下，不難續向上望，中線挑戰去年1.41元的阻力位，以支持位0.9元為止蝕參考，現價甚具值博率。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）