商家調整成分慳皮 現剋扣式通脹

除了不加價但減少產品淨重量的「縮水式通脹」，部分商家更把行動「升級」，透過調整食品配方或商品成分來削減成本，製造出「剋扣式通脹」（Skimpflation）的現象。

關注消費者權益的專家提醒，市民除要關注產品有否縮水，亦要慎防生產商有否刻意調整食品原料配方，例如較常見的做法是在產品中加入較廉價的成分，以降低生產成本。

營養價值降 市民蒙損 較廉價的成分儘管亦可食用，但部分或會降低食品的營養價值，味道亦會有別以往。因此專家認為，無論是縮水式通脹抑或剋扣式通脹，都反映生產商和零售商掩飾加價真相的意圖，令消費者在不知不覺中蒙受損失。

北美洲近年面對高企的通脹，當地許多食品生產商皆竭力削減成本。有當地居民反映，以前一盒16安士重的盒裝凍蝦並不計算茄汁重量，但現時產品說明只有12安士是蝦，其餘4安士是茄汁，顯然在重量上取巧。另外，一款乾果燕麥棒的成分，從牛奶朱古力換成使用棕櫚油和調製牛奶製成的「朱古力塗層」。一款原先包含藍莓的藍莓餅乾，現時已變成「仿藍莓」。

即使消費者購買前已細讀產品說明，發現商人的偷樑換柱的瞞騙伎倆，但當愈來愈多生產商這樣做，同類產品選擇愈來愈少，消費者最終也只可無奈接受。不過樂觀人士依然相信，以品質決定消費取向的市場仍然存在，始終有些公司會選擇提供比競爭對手更高品質的商品，以爭取支持。