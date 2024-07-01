近半消費者指不可接受 斥如同欺騙

除了南韓和法國外，南美洲的巴西、歐洲的匈牙利亦在較早時採取行動應對縮水式通脹，要求企業在縮減包裝時增加說明。北美洲的加拿大和美國亦對縮水式通脹日益關注。

民意研究機構益普索（Ipsos）早前訪問了33個國家近2.5萬人，其中48%的人表示縮水式通脹不可接受。以國家劃分，法國、土耳其、加拿大持這觀點的受訪者比例最高，依次為67%、66%及64%。民眾認為商家這種行為等同欺騙消費者，呼籲政府要制訂規則監管不誠實的商家。

美國總統拜登早前批評商界為牟取厚利而罔顧民生。白宮首席經濟顧問布雷納德表示，食物零售商品供應商在基本糧油食品原材料價格回落之際，不但未有減價，反而改變包裝令貨品縮水，從而牟取暴利。

美企盈利升75%超通脹 美國參議員Bob Casey引述數據，2020至2022年間美國企業盈利升幅接近75%，遠超同一期間美國通脹的14%升幅。他批評廠商貪婪，為了獲利而剝削消費者。

有專家解釋，在市場缺乏競爭的情況下，部分大企業利用其市場主導地位哄抬價格，擠壓小商家的生存空間。大型企業和製造商為了提高利潤率，轉而在商品分量上動手腳，間接令消費者受害。

再者，一般民眾對於產品分量的關注程度，遠低於價格變化，所以令企業傾向採用縮水式通脹的方式，降低民眾的警惕。

因此，市場人士建議，商家可以直接在產品包裝上明確表明容量已經改變，而非維持價格和袋子大小不變，卻偷偷縮量，讓消費者有被騙的感覺。超市等零售商方面，可在店內和網上標記縮水產品名單，讓消費者知悉；政府更應透過立例管制。

不過，也有不贊成立例的人士認為，當生產成本上升時，製造商可能會選擇縮小產品而不是提高價格，這有助於保持產品價格穩定，同時回應市場不欲提價的要求，反之若硬性立法，將增加企業的經營成本，亦未必可以為消費者帶來正面的結果。