向世界「錢」進：多地政府嚴打縮水式通脹

製造商為省成本 維持價格減商品分量 受消費需求減弱與生產成本上漲影響，企業難以提升商品銷售價格，於是透過減少商品分量以維持毛利率，造成全球各地不少商品都出現「縮水式通脹」（Shrinkflation）的現象。即使消費者表面上沒有多花錢，但購買到的商品分量少了，同樣是受害者。愈來愈多民眾對此現象表達不滿，一些政府更開始採取管制措施，藉以保護普羅大眾的權益。

韓促告知顧客 違規罰款 南韓反壟斷執法機構公正交易委員會於5月初宣布打擊縮水式通脹的措施。食品及日用品製造商或供應商若將產品分量縮減，必須明確告知顧客，否則將被罰款，初犯罰款500萬韓圜，第二次再犯罰款1,000萬韓圜，規定將於今年8月正式生效，目前正處於寬限期。

加工食品日用品受監管 委員會指已發現一些商家維持定價但減少產品分量，且不告知消費者的做法，構成可被罰款的不公平交易行為。上述措施是為防止企業沒有充分公告就減少或降低產品尺寸、標準、重量或數量，導致消費者在不知情下被迫承受間接加價，因為如果產品價格和包裝保持不變，一般人未必會注意到產品尺寸或數量的變化。

根據新規，加工食品包括火腿、芝士、麵條等生產商，以及家庭用品包括衞生紙、牙膏、清潔劑等廠商，若因產品縮量而提高每單位價格，皆必須在作出改動後，在包裝、網站、或商店上張貼通知3個月，明確告知消費者有這種改動。

儘管南韓消費通脹連續兩個月放緩，5月消費物價指數按年上升2.7%，創10個月低位，但為免通脹再度升溫影響民生，政府繼續積極勸喻企業不要提高產品價格，於是不少食品商家轉而將商品分量縮減。

縮水式通脹正讓全球各國政府及消費者感到頭痛，儘管近日有迹象顯示價格壓力正在趨緩，但面對過去幾年通脹累升不少，許多家庭仍在設法克服購買力縮水的問題。

法零售商本月起須展示說明 法國財政部在4月時宣布，由今年7月開始，如果產品分量縮減但沒有相應地減價，導致每單位價格上升，零售商必須清晰通知消費者，包括在貨架上展示「Shrinkflation」（縮水式通脹）告示牌兩個月。

新規定下，告示牌需要寫明相關產品的分量，已由多少單位變為多少單位，而其每公斤、每克或每公升的價格，上漲了多少百分比或多少元。措施覆蓋食品和其他普通消費品如清潔劑等。

法國財政部長勒邁爾表示，縮水式通脹是一種詐騙，政府決心要制止這種行為，以期重建消費者信心，而消費者信心與透明度是分不開的。他也鼓勵消費者，如果對產品分量和價格有疑問，可向當局舉報。

與世界上其他很多地方一樣，法國政府正思考如何幫助普羅大眾面對購買力下降的問題。去年，法國供應商和零售商進行年度價格談判後，食品通脹率達到破紀錄的16%，使食品價格成為法國的重要政治議題之一。法國政府早前亦因此通過一項法案，將今年的價格談判提前，並向企業施加壓力，限制價格上漲。

家樂福點名個別供應商 事實上，個別商家已自發作出改進。舉例去年9月，法國連鎖超市集團家樂福在分店內掛出告示牌，提醒消費者留意縮水式通脹的現象，點名雀巢、百事公司、聯合利華等消費品巨頭旗下商品的分量減少，但價格不變，施壓製造商和供應商應重新考慮定價策略，以共同協助民生應對食品通脹。

儘管家樂福的做法得到歐洲多國政府的支持，但亦有反對意見認為其做法會傷害零售商和供應商之間的關係。