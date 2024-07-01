德政治亂局勢擾亂資本市場

除了法國，歐洲議會選舉後前途備受挑戰的尚有歐洲最大經濟體德國。去年德國再被譏笑為「歐洲病夫」（Sick Man of Europe），主因其經濟再次陷入緩慢增長。反映在本次歐議會選舉之中，德國總理紹爾茨的政黨只獲得14%的選票，聯合政府得票率亦低於30%。國內政治的緊張局勢，將加劇未來資本市場的不確定性。

ING：跨國經濟合作變難 荷蘭國際集團（ING）銀行發表報告，表示過往的大政黨選舉失利，未來歐洲議會將會出現複雜的多數席次變化，歐洲和國家層級上更多民族主義政黨和政策抬頭，意味大型跨國歐洲計劃，例如資本市場聯盟或新的歐洲共同投資工具將更難敲定或推進。

歐洲3大股市之中，德國股市的DAX指數，在歐洲議會選舉結果出爐的一周內，最多曾挫逾3%，多度失守18,000點大關，曾低見17,951點。除了政府不穩，令投資者卻步之外，本次另類選擇黨與極右派政黨的崛起也帶來了新議題——德國脫歐。根據另類選擇黨領袖魏德爾（Alice Weidel）的倡導，脫歐能夠確保德國行使更多的主權、不需再為歐盟付出，故對德國不會帶來任何負面影響，反而有利於德國自身。

右翼崛起憂加強遏華 不過，有專家卻提出警告，如同英國需要為脫歐付出慘痛的代價，一旦德國脫歐，隨之而來的將會是失去約200多萬個工作機會與每年4,000億至5,000億歐元（最多約4.19萬億港元）的經濟損失。

另外，亦有人認為，支持保守立場的右翼政黨得勢，或有利歐洲與中國修補關係。然而，有專家指出，歐盟各國大多右派都明顯抵制中國企業、高科技入侵歐盟，右翼崛起只會強化歐盟目前將中國視為體制競爭對手的對華政策。