巴黎奧運料創最少560億經濟效益

今年是法國相隔100年後再次舉辦夏季奧運，盛事在7月底開幕，卻臨時殺出一場法國大選風波，外界紛紛為奧運主辦國魔咒再起捏了一把冷汗。不過，有獨立機構研究力撐奧運經濟光環，指2024年巴黎奧運將為巴黎地區帶來67億至111億歐元（約560億至927億港元）的淨經濟效益，中長期預測，還將產生約89億歐元的經濟效益。

這份報告由法國當地一家專門從事體育運動經濟與法律研究的機構CDES發布，估算由2018至2034年期間經濟效益，主要來自外部的經濟資源注入，如果沒有奧運會，就不會產生。影響主要聚焦在旅遊業、建築業及奧運組織的籌備3個方面，分別佔相關效益的30%、28%和42%。

據預測，巴黎奧運期間，會有230萬至310萬持有奧運門票的遊客來到巴黎，其中約64%是法國人。根據巴黎旅遊局預估，在奧運期間前往巴黎的遊客，無論是否購買門票，總花費約26億歐元。

不過，今年4月底，國際貨幣基金組織（IMF）在世界經濟展望報告中，卻出手略為調低了法國今年的經濟增長預測，由此前估計上升1%，改為僅增0.7%。