法債務恐惡化 醞釀黑天鵝

極左派倘當選或脫歐 財政支出隨時勁升 全球大選年踏入下半場，歐盟核心成員國法國首當首衝，新的國民議會選舉進行得如火如荼之際，當地股債匯市場卻在過去一個月明顯籠罩着不安情緒，7月開局在選戰陰霾下，注定延續上半年金融市場過山車式經歷。分析指，法國可能面臨一場債務危機，連國際評級機構穆廸亦警告，法國政局的不穩定性，導致財政風險升溫，對其信用評級恐帶來負面效應。

此言非虛，尤其是法國財政部長勒邁爾亦在早前被問及法國的政治局勢會否導致金融危機時，他坦言回答「會」。

他續指，這是因為法國能否繼續為債務進行融資的問題。無論是極右翼和極左翼執政，法國都將有爆發金融危機的風險，因為他們都有龐大的支出計劃；他更指，一旦極左派在大選獲勝的話，法國甚至有機會退出歐盟。

如果法國脫歐派一直佔上風，坊間開始擔心這或為今年「黑天鵝」事件，即一些極為罕見、難以預測且衝擊極大的事件。

雖然勒邁爾或圖以激將法刺激選民歸順，但與總統馬克龍鋌而走險發動不必要的選舉用意明顯一致，明知左翼政黨組成的聯盟拒絕歐盟關於債務和赤字的財政公約，有機會推翻減稅政策，重新徵收馬克龍廢除的財富稅；而極右翼國民聯盟的核心政策主張包括降低銷售稅、退休年齡等，隨時賠上法國庫房數百億歐元。

法股市值被英爬頭 中外媒引述專家意見時不約而同指出，馬克龍一手製造的政壇亂局，讓左右兩派上台帶來的潛在風險揭露無遺。法國股市聞風色變，CAC 40指數在半年結算時，已回吐今年來累計漲幅，與5月時創下的歷史新高完全逆轉，清楚表明市場投資者對上述風險不能視若無睹。

法國股市總市值更回落至約2.36萬億美元，被英國的3.57萬億美元從後居上，重奪歐洲最大股市的寶座。這已說明法國這一場政治風暴，對其歐盟成員國身份產生深遠影響之餘，還可能引發金融市場的大幅波動。

作為預警信號，3大評級機構標普、穆廸及惠譽已在5底至6月中先後發聲。標普預料，法國政府債務佔國內生產總值（GDP）比率將由2023年的109%，升至2027年的112.1%，而非此前預期的下降；2024至2026年，法國預算赤字平均將佔GDP的4.6%，也高於原預測的3.9%，故把法國長期發行人信用評級從「AA」下調到「AA-」。這是2013年以來，標普首次下調法國的主權信用評級。

穆迪預警可能再削評級 穆迪亦強調，法國的債務負擔已超過GDP的110%，若其債務指標進一步惡化，法國的評級展望可能從「穩定」被降至「負面」。雖然惠譽確認予以法國評級展望為「穩定」時，已預測政府債務佔GDP的比率將升至2027年的112.8%，但亦提醒赤字高於預期以及財政政策擴張，有機會導致相關比率大幅持續攀升，可能會導致負面評級行動。

法國危機四伏 市場憂心