IMF憂搶飯碗 籲改革稅制保經濟

雖然善用AI能為全球經濟帶來可觀的新產值，惟同時帶來新挑戰。國際貨幣基金組織（IMF）稱，隨着社會轉向生成式人工智能（Generative AI），對大規模勞動力中斷和不平等加劇感「深切擔憂」，並敦促各國政府採取更多措施保護本國經濟，包括檢討稅制，支援失業者。

該基金在6月中旬發布的報告指，各國應採取改善失業保險等行動，並警告與過去的顛覆性技術不同，AI可能會導致高技能職業失業。儘管生成式AI在促進生產力增長和促進公共服務提供方面具有巨大潛力，但同時會引起人們對大規模勞動力中斷和不平等加劇的深切擔憂。

歐盟通過法案應對風險 如何監管AI已成為大問題。歐盟已同意通過首部AI法案，旨在應對快速發展的技術風險，並可能徹底禁止對歐盟公民的安全、生計和權利帶來不可接受風險的AI應用。IMF指，教育和培訓政策需要適應新的現實，幫助工人為未來快速變化的就業市場做好準備，並更專注於提供終身學習。

IMF財政事務部副董事Era Dabla-Norris直言，希望人們能從這項技術更廣泛地受益，確保為人們創造機會；面對更高和更長的失業前景，這種轉變對工人來說可能痛苦，因老年人可能不具備AI技能，而且可能需要比過去用更多時間來獲得這些新技能，希望能緩衝這代價高昂的轉型，並維持社會凝聚力。

不過，IMF建議不要對AI徵收特別稅，這被認為是增加收入的解決方案，以彌補AI的負面影響，惟也可能會阻礙生產力增長。IMF反建議提高近幾十年來趨降的資本利得稅和利潤稅，以及企業所得稅，以助緩解日益加劇的財富不均問題。