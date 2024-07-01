AI PC元年啟動 勢爆升級換機潮

摩根士丹利預期，由於處理器和DRAM（動態隨機存取記憶體）升級，每部AI個人電腦（PC）的半導體價值將增長20至30%，PC的平均售價也將提高7%，同時將為全球半導體產業帶來額外的300億美元收入。此外，隨着處理器從x86轉向安謀（Arm）架構，2027年時Windows on Arm（WoA）PC晶片銷量將達5,000萬顆，帶來100億美元收入。目前，高通（Qualcomm）、英偉達（Nvidia）、超微半導體（AMD）與聯發科技已推出基於Arm架構的AI PC處理器產品。

估2028年佔總出貨量65%

可以預期，一場圍繞PC的全球升級換代潮一觸即發！今年可以說是AI PC出貨元年，大摩料今年AI PC佔全球整體PC總出貨量的2%，到2028年將升至65%，即增至1.79億部，其中85%為手提電腦，這將帶動零件供應商、電腦製造商和供應鏈參與者，而英偉達、高通、超微半導體和英特爾等AI PC專用神經處理單元（NPU）和處理器供應商，將成主要受益者。至於手執全球PC市場牛耳的聯想、戴爾、華碩和惠普等電腦大廠也將成為贏家；另記憶體大廠SK海力士、聯發科、台達電和研華科技等公司也可分一杯羹。