應用廣 涉計劃生產供給行銷

據研究統計，人工智能（AI）的應用場景大致可以分為計劃、生產、供給與行銷4大範疇，在計劃上，能準確地預測與規模，完成最佳的生產計劃；在生產上，能協助維持高質高效的生產流程；在供給上，能藉提高服務水平以提升客戶滿意度，實現可持續經營；以及透過精準的目標銷售與市場分析，實現有效行銷。基於以上4大範疇，AI正高速滲透各生產領域，與各行業結合發展。

醫療：協助診斷檢測 增準確度 AI科技應用於醫療健康產業的程度日增，包括協助臨床決策、疾病判斷，預防疾病、精準檢測、監測及應對等方面，既能減輕醫護工作負擔，亦可提升服務精確度，克服醫療技術上的限制，改善衞生決策及資源分配。在本港，香港中文大學便藉探索大型語言模型（LLM），例如ChatGPT，成功從文字報告識別新冠病毒變化；另該大學的研究也發現，用AI輔助內窺鏡技術，可以提升消化食道癌症的診斷及治療成效。

此外，醫管局早年已引入AI技術，篩查肺片異常高危者求診程序，大大提升效率。美國的研究顯示，利用AI協助急症室病人進行分診的準確度達89%。AI應用於心理學還可協緩減情緒問題；另AI還在與中醫結合，透過建立AI中醫輔助診療系統，朝中醫AI創新醫療元宇宙的方向發展。

金融：分析市場 加快保險審批 過去財務顧問都是由人來擔任，但人類所接受的訊息、判斷能力、專業與道德參差，從而可能形成各種偏差。AI正廣泛應用於金融研究、透過整合巨量數據，加提升研究的準繩度，協助作出投資決策，例如昔日利用分析員來進行的分析報告，如今不少投資銀行利用AI來取代人力進行各種的分析。更有金融機構巨額投資健康科技，利用AI來進行保險的審核理賠，以加快審批流程。除了傳統金融機構透過應用創新科技而得益之外，新興專門為金融業提供各類技術解決方案的金融科技企業，亦會應運而生。

運輸：加強監察車輛 提升效率 AI透過影像辨識技術，能增強車輛辨識、加強運輸管理與監察，提升流量計算的精準度，預測供需變化，優化物流效率並提升運輸服務水平，從而達到降低成本，提升經濟效益。隨着汽車行業智能化，未來大眾將更能感受到AI改善生活、提高效益與創造產值的能力。物流企業、網約車企、智能汽車製造商等都有望在此領域分一杯羹。

娛樂：辨識需求 提高行銷效益 如今大家時刻不離手的智能手機，觀看的影片、社交平台，都大量使用AI來進行演算法進行辨識，以滿足不同的用家需要，提升行銷效益，而結合元宇宙的發展，更突破消閒娛樂的時空限制。美國蘋果公司（Apple Inc.）的頭戴裝置Vision Pro，利用空間運算（Spatial Computing），結合虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）技術，帶來無限創意，當日後在應用、續航等方面完善化，以及量產普及而降低售價，發展的潛力實不可低估。

Apple Vision Pro突破消閒娛樂的時空限制。