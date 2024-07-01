產經

英偉達掀產業革命 AI概念股看俏

券商指英偉達正進行新產業革命。圖為英偉達創始人黃仁勳。 券商指英偉達正進行新產業革命。圖為英偉達創始人黃仁勳。
券商指英偉達正進行新產業革命。圖為英偉達創始人黃仁勳。
券商麥格理6月發表的研究報告指出，圖形處理器（Graphics Processing Unit, GPU）大廠英偉達（Nvidia）正進行新產業革命，強調與傳統的中央處理器（Central Processing Unit, CPU）相比，加速行業運算意味着在相同性能下可節省97至98%的成本或能耗。
報告指出，英偉達對新工業革命願景，是由晶片Blackwell平台、NVIDIA Inference Microservices（NIMs）、Nemo和AI Foundry及Omniverse and Isaac Robotics來提供動力。人工智能工廠和生成式人工智能（Generative AI）時代正在服務於價值100萬億美元的運算、醫療保健、運輸和製造等產業。生成式的應用之一乃數碼客戶服務代理。將NIMs（預訓練模型）連接到數碼客戶服務代理可以提高解決問題的能力，並且可以將呈現為更具互動性和吸引力的數碼人類。
開發實體AI及機械人
該行又指，英偉達強調，與傳統的CPU相比，加速運算（CPU+GPU）可達到100倍速度，且僅3倍的耗能和1.5倍的成本，這意味着在相同效能下可大幅節省成本或能源。
繼2024年晶片Blackwell GPU之後，該行指出，英偉達計劃於明年推出晶片Blackwell Ultra，2026年推出Rubin GPU（2027年升級至Rubin Ultra）及 Vera CPU，惟除了沒提供關於計算或能源效益的細節。展望未來，英偉達正在開發可以工作的實體AI，憑藉其AI超級電腦、Jetson機械人、超級電腦和Omniverse模擬平台，英偉達正在建造予工廠應用的機械人（已被鴻海、緯創、台達電等使用）、機械手操控，以及人形機械人。該行認為，非技術、非英偉達供應鏈的巨企亦在製造上應用機械人，顯示AI機械人能在科技業之外具有經濟可行性。
ASMPT瑞聲獲評跑贏大市
報告列出AI主題下的受惠股，AI伺服器類別的有台積電、SK海力士（HBM）、ASMPT(00522)、AVC（Cooling）、Chroma（測試）、台達電（資料中心電源/Cooling）、Disco、Aspeed、鴻海、緯創資通、緯穎科技、精英材料。至於AI周邊設備的有瑞聲科技(02018)、大立光電及舜宇光學(02382)（智能手機相機升級）、比亞迪電子(00285)（Jetson Orin平台）、聯想集團(00992)（AI PC）、聯發科（ASIC）、SEMCO（相機和MLCC）、TDK（智慧型手機電池升級）、小米集團(01810)（AI智能手機）。上述個股投資評級全為「跑贏大市」。
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