英偉達掀產業革命 AI概念股看俏

券商麥格理6月發表的研究報告指出，圖形處理器（Graphics Processing Unit, GPU）大廠英偉達（Nvidia）正進行新產業革命，強調與傳統的中央處理器（Central Processing Unit, CPU）相比，加速行業運算意味着在相同性能下可節省97至98%的成本或能耗。

報告指出，英偉達對新工業革命願景，是由晶片Blackwell平台、NVIDIA Inference Microservices（NIMs）、Nemo和AI Foundry及Omniverse and Isaac Robotics來提供動力。人工智能工廠和生成式人工智能（Generative AI）時代正在服務於價值100萬億美元的運算、醫療保健、運輸和製造等產業。生成式的應用之一乃數碼客戶服務代理。將NIMs（預訓練模型）連接到數碼客戶服務代理可以提高解決問題的能力，並且可以將呈現為更具互動性和吸引力的數碼人類。

開發實體AI及機械人 該行又指，英偉達強調，與傳統的CPU相比，加速運算（CPU+GPU）可達到100倍速度，且僅3倍的耗能和1.5倍的成本，這意味着在相同效能下可大幅節省成本或能源。

繼2024年晶片Blackwell GPU之後，該行指出，英偉達計劃於明年推出晶片Blackwell Ultra，2026年推出Rubin GPU（2027年升級至Rubin Ultra）及 Vera CPU，惟除了沒提供關於計算或能源效益的細節。展望未來，英偉達正在開發可以工作的實體AI，憑藉其AI超級電腦、Jetson機械人、超級電腦和Omniverse模擬平台，英偉達正在建造予工廠應用的機械人（已被鴻海、緯創、台達電等使用）、機械手操控，以及人形機械人。該行認為，非技術、非英偉達供應鏈的巨企亦在製造上應用機械人，顯示AI機械人能在科技業之外具有經濟可行性。

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