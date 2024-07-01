中國相關經濟收益6年後望冠全球

到底未來人工智能（AI）能為世界經濟帶來多少產值，倒是市場最關心的問題。會計師行羅兵咸永道早在2017年已預計，到2030年，AI可為全球經濟貢獻高達15.7萬億美元（約122萬億港元），其中6.6萬億美元來自增加生產力，9.1萬億美元來自消費方面的影響。

羅兵咸永道發布的「全球人工智能研究：通過人工智能革命」調整數據亦顯示，到2030年，中國是AI經濟收益最高的國家，相等於2030年的國內生產總值（GDP）的26%，而北美亦達到14.5%，兩者總計涉額料達10.7萬億美元，將佔全球經濟影響的近70%。

有見及此，羅兵咸永道去年宣布計劃在未來3年內投資10億美元，擴大對ChatGPT、GPT-4等生成式AI的應用，並幫助客戶通過生成式AI重構業務流程，以實際降本增效。

軟件銷售料達2.48萬億 麥肯錫公司的報告亦曾預期，新一代AI每年可為全球經濟帶來高達4.4萬億美元（約34.32萬億港元）的價值，直言AI世代已然來臨。

外媒研究亦推算，到了2032年，生成式人工智能（Generative AI）軟件銷售額將從去年的50億美元增加到3,180億美元（約2.48萬億港元），年複合增長率約為59%，而生成式AI軟件市場在此期間可能爆炸性增長6,260%。

台灣電力公會預計，到2030年，全球AI產值將達一萬億美元（約7.8萬億港元），甚至更高，其中，約四分之一在台灣，四分之三在全球各地，未來不只內地、東南亞，還要推展到中東、拉丁美洲等。

人形機械人產值或2028億 Digitimes報告顯示，因為AI的技術性突破，感測器、材料成本下降，有望解決勞動力短缺問題，未來5至10年內，人形機械人市場將會爆炸性增長，2035年產值將近260億美元（約2,028億港元）。

管理諮詢公司Accenture指出，AI技術可提高意大利企業產能，並在2030年前增加800億歐元（約6,700億港元）產業產值，其中500億歐元是透過AI技術產生的附加價值，200億歐元是藉由適當政策工具引導，協助意大利企業布局國內及新興市場所產生的價值。

瑞士銀行則稱，到2030年，AI每年為亞洲帶來經濟價值1.8萬億至3萬億美元，但也會衝擊亞洲地區3,000萬至5,000萬個工作機會，其中金融服務、製造、零售和交通等行業受影響最為巨大。

至於中國，今年杭州便發布「促進智能機械人產業高質量發展的實施意見」（徵求意見稿），將打造以工業、服務、特種機械人支撐發展，智慧製造、文旅教娛、生活服務、醫療康養、城市建設與治理的AI機械人創新發展體系。至2026年，力拚AI機械人全產業鏈工業產值逾500億元人民幣。