小知識：何為人工智能？

所謂人工智能，英文全稱是「Artificial Intelligence」，簡稱「AI」，有分析將AI比喻為新經濟時代的「電力」，意味未來所有現代產業都離不開AI，人類正高速利用巨量的數據進行運算分析，再結合機器學習，讓系統或設備有模擬人類思考模式、還輯與行為的能力，且能自行透過數據分析的過程，持續修正、進化，以協助人類改善決策、提升產能效率，從而達到推動經濟增長，改善生活的目標。

助處理大量數據 其實，人類本身就能思考，那何以如今須用人工智能？皆因人類智慧有客觀的掣肘，例如在互聯網時代，無法靠「人腦」來處理與分析巨量的數據，社會普遍出現的人口老化，亦令勞動力減弱，未能有效服務實體經濟所需。隨着互聯網傳輸能力大增、系統運算力大幅提升、智能設備應用日趨普及，AI能結合感知、學習、推理、修正等步驟，處理大量數據，執行繁複的工作，變相協助人類突破客觀條件限制，在技術科研與應用上突破界限。

因此，AI將帶動創新科技發展，隨着去年美企正式將生成式人工智能（Generative AI）商業化，AI應用正遍地開花，滲透至各產業，協助升級改善，這個過程將為生活、商業、投資等範疇帶來重大的變化。