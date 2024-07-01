全球谷AI 搶攻百萬億產值

帶挈美股迭創新高 添經濟動力 人工智能（AI）市場自去年呈爆發式的增長，全球圍繞AI產業的投資進入了「快車道」，所創造的產值，為美國經濟加添動力，為美股估值錦上添花，支持美股3大指數於今年5月齊齊創出歷史新高，體現美國經濟的韌性，更成為推遲今年聯儲局減息時間的原因之一。曾有會計師行預計，到2030年，AI可為全球經濟貢獻高達15.7萬億美元（約122萬億港元）。可見作為投資者，不得不了解何為AI，更應及早深入了解AI的各個範疇、未來的發展趨勢，才能把握新經濟時代投資不能或缺的一個重要領域。今日就跟大家作詳盡分析。

微軟亞馬遜多地建數據中心 外媒報道，今年以來，美國科企微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）合計宣布將斥資超過400億美元（約3,120億港元），在全球多國投資AI相關數據中心計劃。備戰的還有中國、歐洲、印度、日本、南韓、俄羅斯及沙特阿拉伯等國家的科企，故以「AI軍備競賽」來形容全球AI發展，絕不為過！

有別於上世紀失敗收場的AI浪潮，身處的這波AI浪潮，主要集中在發展出機器學習（Machine Learning, ML）的方法，並從機器學習的經驗中找出「深度學習」（Deep Learning, DL）技術，以多層次的巨大神經網絡搭配更進步的訓練技術、計算能力，學習更複雜的大數據，例如辨識圖像、語音，從而促進AI應用。

GPU需求增 英偉達股價飆 支持這方面發展的關鍵在於，科學家發現圖形處理器（Graphics Processing Unit, GPU）比過去的中央處理器（Central Processing Unit, CPU）更適合執行深度學習，而當中GPU廠英偉達（Nvidia）所研發的AI晶片，藉着提升硬件設備、發揮強大的運算能力，幫助AI深度學習的研究和應用爆發性增長，故見本輪Nvidia成為龍頭AI概念股，股價飛升。因此，晶片研發已成為這場AI競賽的核心，美國不斷加大對中國的晶片產業圍堵力度，事必有因。

微軟及亞馬遜宣布將斥資超過四百億美元投資AI數據中心。 全球對AI投資額趨升 中國AI市場規模預測