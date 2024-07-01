外國智能手機華出貨增39%

內地手機市場競爭激烈，早前跑輸同業的美國蘋果公司（Apple Inc.）旗艦智能手機iPhone減價策略奏效，挽回部分失地。根據中國信息通信研究院數據，5月外國品牌智能手機出貨量為502.8萬部，按年大增39.55%。雖然較4月時升52%顯著放緩，但起碼是自3月起連續3個月錄得增幅。

料Apple減價策略奏效 雖然中國信通院未有明言「外國品牌智能手機」是誰，但內地市場的外國手機一般以iPhone為主導。分析員指出，5月iPhone出貨量增，主因內地電商「618」購物節大幅提前在5月開跑，Apple趁勢減價促銷。在電商平台天貓推出限時優惠所見，當中以1TB記憶體的iPhone15 Pro Max最進取，劈價達2,300元人民幣。普通板本128GB記憶體iPhone 15也減價達1,400元人民幣。

事實上，iPhone今年2月曾有一波減價，但當時減幅較少，例如上述1TB型號當時僅減價1,150元人民幣，但已幫助整體iPhone出貨量由1月和2月按年跌37%，變為在3月升12%，遏制了下跌的勢頭。5月內地所有品牌手機出貨量約3,032.9萬部，按年增長16.5%。

不過，分析相信，iPhone於內地7月銷售或再次放緩，原因之一是市傳Apple將於9月發布iPhone 16型號，買家現階段或持觀望態度。尤其該企在6月才公布推出人工智能（AI）系統，不少準買家都想了解新手機發布後，有甚麼型號會搭載AI使用。