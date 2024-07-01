內房企首6月買地金額降35%

近期中國多個城市對土地拍賣政策進行調整，逐步取消限價，如一線城市上海拍賣土地取消了商品住房用地溢價率10%的上限要求，成交地價由市場化競價確定，意味着2021年土地供應改革以實行集中發布出讓公告及集中組織出讓活動（集中供地）所實施的限價競價政策，以及去年6月開始實行的觸頂搖號機制不再實行，有利於進一步提升土地資源市場化配置效率。不過，今年上半年百大房企買地規模按年仍降35.8%。

京兩地塊成交溢價突破15% 中指研究院數據顯示，上半年百大房企拿地總額3,801億元人民幣，降幅比首5個月的26.7%進一步擴大。截至目前，22個城市中，仍設定土地限價的城市僅北京、深圳和寧波，惟今年在北京供地項目之中，有兩宗地塊的成交價突破了此前15%溢價率的慣例。

雖然土拍政策頻出，但房企還在積極適應並調整戰略。一方面，對於優質地塊，房企投資積極性較高，競爭也更激烈。另一方面，部分房企拿地仍持較謹慎態度，反映土拍分化加劇。從重點城市拿地金額的10大房企來看，央企與國企仍是主力，有半數以上均屬央企與國企之列，這與穩健型國央企的經費狀況相對較好有直接關係。民企也在重點深耕區域補充土儲。

有內媒引述中指院監測數據顯示，截至目前，已有逾20個城市推出買樓落戶政策。住房政策與人口、人才政策相結合正形成趨勢，中原地產首席分析師張大偉對內媒表示，「短期只要樓市活躍就不會再出新政，但一旦市場再次下行，限購寬鬆、戶籍寬鬆的力度會更大。」據介紹，目前內地還剩下4個一線城市、天津以及海南等地，尚未完全落地買樓送戶口政策。