內地製造業景氣穩定 市場需求仍不足

上半年最後一項內地經濟數據出爐，穩增長引擎保持動力。6月份中國官方製造業採購經理指數（PMI）報49.5，符合市場預期，按月持平，繼續略低於盛衰分界線50水平。同時，非製造業PMI加速回落至50.5，為年內新低，且連續3個月放緩。分析指，前期推出的各項經濟政策逐步落地，對企業擴大生產有較好促進作用，但市場需求不足問題需進一步重視。

國家統計局昨公布，6月製造業景氣度基本穩定，雖然非製造業PMI及綜合PMI產出指數均為50.5，分別按月降0.6個百分點及0.5個百分點，後者亦創今年新低，但從產出來看，內地經濟整體維持擴張，而持續回升向好基礎仍需鞏固。

高技術產業保持擴張 當局服務業調查中心高級統計師趙慶河指，從重點產業來看，高技術製造業PMI為52.3，連續8個月維持在擴張區間，反映行業轉型升級持續推進，新質生產力持續發展壯大。同時，生產經營活動預期指數達54.4；非製造業企業的業務活動預期指數更升0.6個百分點至57.6，顯示多數企業對近期市場發展持續看好，多數建築業企業也對未來產業發展保持樂觀。

從企業規模來看，製造業大型企業PMI為50.1，按月跌0.6個百分點；中、小型企業PMI各升0.4個百分點和0.7個百分點，至49.8及47.4，仍處於收縮區間。中國物流與採購聯合會特約分析師張立群認為，經濟仍處蓄積回升力量的階段，面對的下行壓力仍較大。

他續指，6月製造業PMI指數中，新訂單指數回落0.1個百分點至49.5，反映市場需求不足的企業佔比進一步提高到62.37。受需求收縮影響，生產採購等分項指數皆呈回落，顯示需求收縮所造成的經濟下行壓力較大。綜合而言，目前正處推動經濟全面回升逆水行舟的關鍵階段，須充分認識市場引導的需求收縮及其自我加速機制的嚴重性，亦要顯著加大宏觀經濟政策逆周期調節力度，顯著加大政府投資對企業訂單的拉動動作用，帶動企業生產投資不斷活躍，讓就業情勢持續好轉。

南韓進口車銷量5載低 另外，受外圍局勢不穩影響，南韓今年首5個月進口車銷量創5年新低，共錄10.29萬輛；相關進口額亦創4年低，僅錄56.23億美元。