台灣樓價首季升10%破頂

今年首季信義房價指數表現

台股屢創新高之際，當地樓價同樣高企不下。參考由信義房屋與政治大學商學院合作推出的「信義房價指數」，類似本港的「中原城市領先指數」，今年首季台灣樓價報158.9，創歷史新高，按季升3.56%，按年計更飆10.48%。期內升幅最大的地區是新竹，按年升15.17%。至於市區之選台北，樓價按季及按年計分別升3.78%和10.04%。

台北大安區樓花3年漲23% 與香港不同，台灣普遍以「坪」作房屋面積計算單位，一「坪」相當於35.714方呎。上述的指數報告提及，台北首季的標準樓價為78.31萬元新台幣一坪，相當於5,286港元一方呎；至於新北及新竹，每坪分別為48.32萬元新台幣及37.14萬元新台幣，即每呎3,261港元及2,507港元；高雄樓價則為25.58萬元新台幣，每方呎售1,726港元。

不過，若查看當地地產中介的數據，樓價水漲船高的幅度更驚人。就以台北市12個行政區中，港人熟悉的大安區為例，去年每坪預售房（即樓花）成交均價為172.4萬元新台幣，按年升幅為5%，亦較2020年升23%。

朱晏民提及，近年當地樓價之所以飆升，甚至出現倍升情況，多少與政府去年推出升級版的「新青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（又稱新青安房貸）有關。在新方案中，貸款額度上限由800萬元新台幣（約199萬港元），調高至1,000萬元新台幣（約248萬港元）；首3年按息則由2.025厘降至1.775厘；同時將還息不還本的寬限期由3年延長至5年；貸款期更可拉長至40年。申請人只要年滿18歲，其本人、配偶及未成年子女均無自用住宅即可。

新青安限貸一次抑炒風 究竟「新青安房貸」是好是壞？當然以不同角度審視有不同結論，朱認為，方案令不少年輕一族追捧台北市以外的住宅上車，又指當地早前的加電價舉動，應與當地樓價升溫有關，希望以此壓低樓市需求。

此外，新青安的官方檢討管控措施於上月底出爐，祭出「限貸一次」的新規範，意味每位首置一族，一生只有一次申請新青安機會，防止民眾借用人頭炒作。