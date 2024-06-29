板塊分析：航運板塊強得有理

去年環球航運市場受多重因素影響，包括俄烏衝突、巴拿馬運河限行、紅海危機及中國大宗商品進口波動等，雖然運費一度受航運供應增加影響而大跌，惟最終出現V形走勢，令航運企業股價全年持續穩步上揚。

踏入今年，航運價格受紅海危機刺激進一步急升，市場重新將目光投向航運股，航運股上半年升幅更驚人。有趣的是，6月10日傳出聯合國通過對美國對加沙地的決議、惹來紅海危機平息的情緒下，航運板塊也只是在翌日下跌，其後未有再明確回落。為甚麼紅海危機迎來緩解，運費以致相關股份卻沒有下跌呢？

貿易需求支撐運費 雖然紅海危機導致部分運輸路線改變，影響了運價，但目前看來，這種影響的邊際效應正趨於零。運費上漲主要驅動因素並非紅海危機，而是歐美貿易需求復甦和補庫存周期的共同作用。事實上，全球商品價格普遍上漲，尤其是工業金屬價格回暖，使得資源價格相對穩定。航運物流成本降低，並不足以對全球通脹造成重大成本干擾，這對於航運企業的穩定性提供支撐。

其次，航運企業的投資價值主要取決於供需端變動，以及船公司間的競爭態度。隨着航運進入旺季，長協運價的更新預計將進一步推升運價，為航運股提供潛在增長空間。綜合以上兩點，航運的基本因素為一個中期持續利好因素，並為相關股份帶來業績上的支持。

高股息率添吸引力 除基本因素外，航運股因為運費暴漲後帶來的「暴利」也是一個關鍵因素。在營運現金流遠高於資本開支的情況下，可供使用現金流大增。香港上市的一眾航運股在去年派發高額股息，致使股息率升至動輒10厘以上，也是一個關鍵的引爆點。高分紅為航運股投資提供了安全墊，即使運價下滑，股息也能提供價值保障，使航運股在波動的市場中仍具吸引力。

過去航運股因商業模式不佳、周期波動性大、哪怕是低估值也難言是一個良好投資機會。事至今日，相關股份的規模龐大，行業周期帶來波動性也減少，而且能見度開始增加，周期股的中樞利潤邏輯逐漸被市場接受，航運股的估價模式開始變得穩定，這為航運股在市場中贏得了更多的投資者信任。

市場對周期股的偏見可能造成意想不到的投資機會，航運股正是過去偏見最大的周期股之一。隨着市場對航運股的重新認識，這一板塊的投資價值正逐漸顯現。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士）